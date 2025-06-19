Марина Боржемська показала себе в дитинстві: фото з архіву

"Вчора згадувала ігри, в які я грала в дитинстві, і наскільки вони відрізняються від того, що зараз є в наших диджиталізованих дітей", - зазначила фітнес-тренерка.

Вона перерахувала, у які ігри вона та її однолітки тоді грали.

"Усі активні ігри були мої! Бадмінтон? Я! Класики? Я! Резиночки? Я! Я була чемпіонкою двору в цьому", - поділилася Боржемська.

"Козаки-розбійники? Звичайно ж! Обожнювала цю гру. Тобі потрібно не тільки займатися активністю, а й думати "куди сховатися, де знайти, як зробити так, щоб тебе не помітили", - зазначила вона.

Також вона згадала про популярну серед дітей 80-х і 90-х гру в "магазин".

"А як же без купівлі-продажу? Ми створювали власні магазини, а грошима були листочки з дерев. Скажіть, що ви це теж пам'ятаєте! Я ж не одна така?" - риторично запитала Боржемська.

Крім того, вона показала кілька архівних фото тих років, на яких її складно впізнати.

Марина Боржемська показала, який вигляд мала в дитинстві (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Як відреагували в мережі

Фоловери фітнес-тренера одразу ж почали коментувати її нову публікацію, згадуючи про своє дитинство та ігри:

"Так, улюблені ігри мого дитинства"

"Нас неможливо було додому загнати, а сучасних дітей вигнати з дому"

"Резиночки - це щось неймовірне, це напевно найулюбленіша гра дитинства!"

"Марино, ти маєш дуже гарний вигляд і зараз, і в дитинстві".

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Нагадаємо, Марина Боржемська - українська телеведуча, фітнес-експертка і блогерка, яка здобула широку популярність завдяки проєкту "Зважені та щасливі".

Вона - колишня дружина професійного боксера В'ячеслава Узелкова, який помер у листопаді 2024 року. Разом вони прожили понад 20 років і розлучилися 2018 року після 22 років стосунків.

Фітнес-тренерка виховує двох дітей: 16-річного сина Роберта та 13-річну доньку Олівію.