Маша Єфросиніна чесно відповіла, чи бачить себе в політиці: за однієї умови

Що сказала Єфросиніна про політичну кар'єру

Вона зізналася, що періодично чує це питання в особистому житті. Проте наразі для себе не бачить майбутнього в політиці.

"Часто мене про це питають мої друзі, моє коло за сімейною вечерею. "Мишаня, ну що, є мрії?" Я кажу: "Ні, я не впораюся з цим брудом. Мені нецікаво боротися з вітряками", - заявила вона.

Маша згадала, що її чоловік, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, вже мав політичний досвід.

"Принаймні частина моєї родини там вже була. Це мій чоловік", - зазначила вона.

Політика - не шлях Маші. Вона пожартувала, що лише за однієї умови могла б подумати про таку відповідальність.

"І я кажу: якщо на порозі мого будинку буде стояти людина, яка мені скаже, що від цього залежить мир в Україні, тоді я подумаю", - сказала вона.



Коротка біографія Єфросиніної

Українська телеведуча, журналістка, громадська діячка, авторка та ведуча проєктів на YouTube. Також активно займається благодійною діяльністю.

Маша народилася 25 травня 1979 року в Керчі. Після школи закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка як перекладачка з англійської та іспанської.

У 2003 році вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. Вони виховують доньку Нану та сина Олександра. Пара днями відзначила 22 роки шлюбу і 23 роки стосунків.

Після початку російського вторгнення у 2022-му році чоловік ведучої долучився до Збройних сил України. У серпні 2024-го він отримав за свою службу почесну нагороду.