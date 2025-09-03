Потап чесно відповів, чи є у них з Каменських шлюбний контракт

Репер та продюсер Потап відверто розповів про стосунки з Настею Каменських. Зокрема він зізнався, на чому тримається їхній шлюб.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Потап розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Вершиленко & Ko.

Що Потап сказав про шлюбний контракт з Каменських

Попри різноманітні чутки, які ширять навколо зіркової, їхній шлюб побудований на цілковитій довірі.

Репер зізнався, що не підписував з коханою жодних паперів на випадок можливого розлучення.

"Ні, у нас немає контракту. Ніхто не думає про це. Ми прості люди. Все по-простому, по-справжньому, як у всіх", - поділився він.

Потап також зізнався, за що його покохала Настя. За його словами, секрет у тому, як чоловік вміє любити жінку.

"Я думаю, що жінка завжди кохає чоловіка за те, як він кохає. А я думаю, що я її так кохаю, що вона мене покохала" - наголосив він.

Потап і Настя (фото: instagram.com/realpotap)

Що відомо про стосунки Потапа та Насті

Не секрет, що в мережі останні роки було чимало чуток про проблеми в шлюбі зіркової пари. Подейкували, що вони були на межі розлучення.

Проте Потап і Каменських не раз спростовували ці припущення і доводили, що їхнім почуттям ніщо не стане на заваді. І вкотре репер нагадав, що між ними панує любов та підтримка.

Продюсер та виконавиця багато років приховували свої стосунки від сторонніх очей і лише 2019-му відкрилися світові, коли зіграли офіційне весілля в Україні.

