"Майже рік лежав". Ахтем Сеітаблаєв вперше розповів про серйозну травму

Що Ахтем Сеітаблаєв розповів про травму

За словами митця, він майже рік не міг нормально ходити та постійно потребував догляду.

"Ще на той час, у 2014 році, я перебував у не зовсім нормальному фізичному стані. Тільки почав знову ходити після травми на зйомках власної стрічки. Майже рік лікарень", - поділився він.

Травмувався він за три дні до завершення знімань стрічки "Хайтарма". Ахтем не лише керував процесом, а й виконував головну роль. Під час сцени, де його герой мав їхати верхи разом із коханою, він упав із коня.

Як з'ясувалося, тварина не була зовсім пристосована до роботи в кіно. До того ж у неї був норовливий характер і режисеру не вдалося потоваришувати.

"Уявляєте, кримський татарин упав з коня… Коли ми набрали вже швидкість, він впав на передні коліна. І я, як куля, вилетів з коня. Потім там перелом хребта і все". Майже рік лежав. Потім потроху почав ходити", - розповів він.

Ахтем Сеітаблаєв майже рік не міг ходити (скриншот)

Як ходив на Революцію Гідності з травмою

Попри серйозну травму, він не залишився осторонь історичних подій, коли розпочалася Революція Гідності. Друзі привозили його на Майдан, аби він на власні очі бачив, як країна бореться за зміни.

"Щоб своїми очима побачити, що відбувається. Тому що в телевізорі - трошки інше сприйняття того, що відбувається. Коли бачиш це наочно - це зовсім інакше", - зазначив він.

Проте зрештою друзі попросили актора продовжити відновлюватися, оскільки йому доводилося обережно пересуватися.

"Я ж був, як кришталева ваза: ходиш так, щоб не впасти. Друзі потім уже казали: "Слухай, сиди вдома, а ми будемо розповідати". І вже після того, як втік Янукович, я міг самостійно ходити з паличкою", - пригадав він.

Сеітаблаєв також подякував лікарям і колишній дружині, які допомогли йому швидше стати на ноги.