"Почти год лежал". Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал о серьезной травме

Что Ахтем Сеитаблаев рассказал о травме

По словам художника, он почти год не мог нормально ходить и постоянно нуждался в уходе.

"Еще в то время, в 2014 году, я находился в не совсем нормальном физическом состоянии. Только начал снова ходить после травмы на съемках собственной ленты. Почти год больниц", - поделился он.

Травмировался он за три дня до завершения съемок фильма "Хайтарма". Ахтем не только руководил процессом, но и исполнял главную роль. Во время сцены, где его герой должен был ехать верхом вместе с любимой, он упал с лошади.

Как выяснилось, животное не было совсем приспособлено к работе в кино. К тому же у него был своенравный характер и режиссеру не удалось подружиться.

"Представляете, крымский татарин упал с лошади... Когда мы набрали уже скорость, он упал на передние колени. И я, как пуля, вылетел с лошади. Потом там перелом позвоночника и все". Почти год лежал. Потом понемногу начал ходить", - рассказал он.

Ахтем Сеитаблаев почти год не мог ходить (скриншот)

Как ходил на Революцию Достоинства с травмой

Несмотря на серьезную травму, он не остался в стороне от исторических событий, когда началась Революция Достоинства. Друзья привозили его на Майдан, чтобы он собственными глазами видел, как страна борется за изменения.

"Чтобы своими глазами увидеть, что происходит. Потому что в телевизоре - немножко другое восприятие происходящего. Когда видишь это наглядно - это совсем иначе", - отметил он.

Однако в конце концов друзья попросили актера продолжить восстанавливаться, поскольку ему приходилось осторожно передвигаться.

"Я же был, как хрустальная ваза: ходишь так, чтобы не упасть. Друзья потом уже говорили: "Слушай, сиди дома, а мы будем рассказывать". И уже после того, как сбежал Янукович, я мог самостоятельно ходить с палочкой", - вспомнил он.

Сеитаблаев также поблагодарил врачей и бывшую жену, которые помогли ему быстрее стать на ноги.