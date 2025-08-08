Мережу розчулило фото молодого Павліка з маленьким сином, життя якого забрав рак

Співачка Анжеліка Рудницька вразила архівним фото, на якому молодий Віктор Павлік позував зі своїм сином Павлом на руках. Життя дитини артиста обірвалося 5 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Facebook Рудницької.
На архівному фото Рудницька позувала поруч зі співаком, який тримав малесенького сина. Артистка зазначила, що це були перші дні життя Павла.
"5 років тому пішов у засвіти Павло Павлик. На цьому фото - перші дні життя Павлика.Такі щасливі Лора і Віктор Павлік. Ми теж біля них щасливі! Паша народився красунчиком і усі ще до народження знали, що його назвуть Павликом", - написала Анжеліка.
"Комочок щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Розуміючи, що він завершує своє земне життя, Паша казав: "Ех, якого хлопця світ втрачає". Світла пам‘ять тобі, сонечко... Твоя душа з Господом, а наші душі - у сльозах і печалі", - додала вона.
Архівний кадр розчулив мережу. У коментарях юзери пишуть:
Нагадаємо, у співака четверо дітей - Олександр, Павло та Христина (усі вони від різних жінок). А ще у Віктора є маленький Михасик від Катерини Репяхової, з якою він живе зараз.
Середній син Павліка, Павло, народився у 1999 році, коли артист перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою.
Павло Павлік помер у 2020 році, коли йому був лише 21 рік. Він боровся з рідкісною формою раку - саркомою. Хлопець переніс чимало "хімій", але лікування не давало результатів.
