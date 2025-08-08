Сеть растрогало фото молодого Павлика с маленьким сыном, жизнь которого забрал рак

Певица Анжелика Рудницкая поразила архивным фото, на котором молодой Виктор Павлик позировал со своим сыном Павлом на руках. Жизнь ребенка артиста оборвалась 5 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Facebook Рудницкой.
На архивном фото Рудницкая позировала рядом с певцом, который держал маленького сына. Артистка отметила, что это были первые дни жизни Павла.
"5 лет назад ушел в мир иной Павел Павлик. На этом фото - первые дни жизни Павлика. Такие счастливые Лора и Виктор Павлик. Мы тоже возле них счастливы! Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом", - написала Анжелика.
"Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Понимая, что он завершает свою земную жизнь, Паша говорил: "Эх, какого парня мир теряет". Светлая память тебе, солнышко. Твоя душа с Господом, а наши души - в слезах и печали", - добавила она.
Архивный кадр растрогал сеть. В комментариях юзеры пишут:
Напомним, у певца четверо детей - Александр, Павел и Кристина (все они от разных женщин). А еще у Виктора есть маленький Михасик от Екатерины Репяховой, с которой он живет сейчас.
Средний сын Павлика, Павел, родился в 1999 году, когда артист состоял в браке с Ларисой Созаевой.
Павел Павлик умер в 2020 году, когда ему был всего 21 год. Он боролся с редкой формой рака - саркомой. Парень перенес немало "химий", но лечение не давало результатов.
Вас может заинтересовать
Как сейчас выглядит могила сына Павлика
Юрко Юрченко публично разнес Виктора Павлика и призвал его "быть украинцем"
Виктор Павлик растрогал словами о покойном сыне.