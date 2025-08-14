Мінус 10 кг: Дантес чесно розповів про свою боротьбу із зайвою вагою
Відомий український співак Володимир Дантес відверто розповів про свою боротьбу із зайвою вагою, поділившись подробицями про складнощі на шляху до ідеальної форми.
Вова Дантес відкрито розповів про боротьбу із зайвою вагою
Співак поділився, як йому вдалося скинути 10 кг і з якими труднощами він зіткнувся на цьому шляху.
"Ще в травні я важив 80 кг, у липні вже 73, на початку серпня - 70. Тиждень тому отруївся й опустився до 68 (це жах), а сьогодні знову 70", - зізнався Дантес.
Він підкреслив, що проста формула "харчування і спорт" - насправді не така вже й проста.
"Після слова "просто" ніколи не йде нічого простого", - зазначив співак.
Вова також розповів про важливість дисципліни в процесі схуднення.
"Це дисципліна. Мотивація згасає через два тижні. Я вже три місяці в режимі та все одно часто мені не хочеться йти на тренування. Вони просто увійшли у звичку - як почистити зуби", - пояснив він.
Також він зазначив, що його вага ще не ідеальна.
"Я досі незадоволений результатами, хоча це набагато краще, ніж було. Але задоволений дисципліною. І знаєте, з чого вона почалася? Я почав заправляти ліжко. Звучить дивно, але все почалося саме з цього", - поділився Дантес.
Утім, співак із гумором пообіцяв не відмовлятися від улюблених смаколиків восени.
"Прийде прохолодна погода, прийде час тренча, шкірянок і багатошаровості. Тримайте тістечка, макаронні вироби та хліб під замком - бо я все це з'їм", - з гумором додав він.
Хто такий Вова Дантес
Вова Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, телеведучий, радіоведучий, ексучасник гурту "ДіО.фільми" ("Дантес & Олійник").
З 2015 по 2022 рік був у шлюбі з популярною співачкою Надею Дорофєєвою.
Потім у нього були романтичні стосунки з Дашею Кацуріною, колишньою дружиною свого друга Михайла Кацуріна, який 2023 року одружився з Дорофєєвою.
Однак у серпні 2025 року почали з'являтися чутки, що вони з Кацуріною вже не разом.
