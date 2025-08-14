ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минус 10 кг: Дантес честно рассказал о своей борьбе с лишним весом

Четверг 14 августа 2025 13:09
UA EN RU
Минус 10 кг: Дантес честно рассказал о своей борьбе с лишним весом Вова Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский певец Владимир Дантес откровенно рассказал о своей борьбе с лишним весом, поделившись подробностями о сложностях на пути к идеальной форме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Вова Дантес открыто рассказал о борьбе с лишним весом

Певец поделился, как ему удалось сбросить 10 кг и с какими трудностями он столкнулся на этом пути.

"Еще в мае я весил 80 кг, в июле уже 73, в начале августа - 70. Неделю назад отравился и опустился до 68 (это ужас), а сегодня снова 70", - признался Дантес.

Он подчеркнул, что простая формула "питание и спорт" - на самом деле не так уж проста.

"После слова "просто" никогда не идет ничего простого", - отметил певец.

Вова также рассказал о важности дисциплины в процессе похудения.

"Это дисциплина. Мотивация угасает через две недели. Я уже три месяца в режиме и все равно часто мне не хочется идти на тренировку. Они просто вошли в привычку - как почистить зубы", - объяснил он.

Также он отметил, что его вес еще не идеален.

"Я до сих пор недоволен результатами, хотя это гораздо лучше, чем было. Но доволен дисциплиной. И знаете, с чего она началась? Я начал заправлять постель. Звучит странно, но все началось именно с этого", - поделился Дантес.

Впрочем, певец с юмором пообещал не отказываться от любимых вкусностей осенью.

"Придет прохладная погода, придет время тренча, кожанок и многослойности. Держите пирожные, макаронные изделия и хлеб под замком - потому что я все это съем", - с юмором добавил он.

Кто такой Вова Дантес

Вова Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" ("Дантес & Олейник").

С 2015 по 2022 год был в браке с популярной певицей Надей Дорофеевой.

Затем у него были романтические отношения с Дашей Кацуриной, бывшей женой своего друга Михаила Кацурина, который в 2023 году женился на Дорофеевой.

Однако в августе 2025 года начали появляться слухи, что они с Кацуриной уже не вместе.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Дантес Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия