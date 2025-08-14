Минус 10 кг: Дантес честно рассказал о своей борьбе с лишним весом

Известный украинский певец Владимир Дантес откровенно рассказал о своей борьбе с лишним весом, поделившись подробностями о сложностях на пути к идеальной форме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Певец поделился, как ему удалось сбросить 10 кг и с какими трудностями он столкнулся на этом пути.

"Еще в мае я весил 80 кг, в июле уже 73, в начале августа - 70. Неделю назад отравился и опустился до 68 (это ужас), а сегодня снова 70", - признался Дантес.

Он подчеркнул, что простая формула "питание и спорт" - на самом деле не так уж проста.

"После слова "просто" никогда не идет ничего простого", - отметил певец.

Вова также рассказал о важности дисциплины в процессе похудения.

"Это дисциплина. Мотивация угасает через две недели. Я уже три месяца в режиме и все равно часто мне не хочется идти на тренировку. Они просто вошли в привычку - как почистить зубы", - объяснил он.

Также он отметил, что его вес еще не идеален.

"Я до сих пор недоволен результатами, хотя это гораздо лучше, чем было. Но доволен дисциплиной. И знаете, с чего она началась? Я начал заправлять постель. Звучит странно, но все началось именно с этого", - поделился Дантес.

Впрочем, певец с юмором пообещал не отказываться от любимых вкусностей осенью.

"Придет прохладная погода, придет время тренча, кожанок и многослойности. Держите пирожные, макаронные изделия и хлеб под замком - потому что я все это съем", - с юмором добавил он.

Кто такой Вова Дантес

Вова Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" ("Дантес & Олейник").

С 2015 по 2022 год был в браке с популярной певицей Надей Дорофеевой.

Затем у него были романтические отношения с Дашей Кацуриной, бывшей женой своего друга Михаила Кацурина, который в 2023 году женился на Дорофеевой.

Однако в августе 2025 года начали появляться слухи, что они с Кацуриной уже не вместе.