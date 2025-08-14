Мінус 10 кг: Дантес чесно розповів про свою боротьбу із зайвою вагою

Вова Дантес відкрито розповів про боротьбу із зайвою вагою

Співак поділився, як йому вдалося скинути 10 кг і з якими труднощами він зіткнувся на цьому шляху.

"Ще в травні я важив 80 кг, у липні вже 73, на початку серпня - 70. Тиждень тому отруївся й опустився до 68 (це жах), а сьогодні знову 70", - зізнався Дантес.

Він підкреслив, що проста формула "харчування і спорт" - насправді не така вже й проста.

"Після слова "просто" ніколи не йде нічого простого", - зазначив співак.

Вова також розповів про важливість дисципліни в процесі схуднення.

"Це дисципліна. Мотивація згасає через два тижні. Я вже три місяці в режимі та все одно часто мені не хочеться йти на тренування. Вони просто увійшли у звичку - як почистити зуби", - пояснив він.

Також він зазначив, що його вага ще не ідеальна.

"Я досі незадоволений результатами, хоча це набагато краще, ніж було. Але задоволений дисципліною. І знаєте, з чого вона почалася? Я почав заправляти ліжко. Звучить дивно, але все почалося саме з цього", - поділився Дантес.

Утім, співак із гумором пообіцяв не відмовлятися від улюблених смаколиків восени.

"Прийде прохолодна погода, прийде час тренча, шкірянок і багатошаровості. Тримайте тістечка, макаронні вироби та хліб під замком - бо я все це з'їм", - з гумором додав він.

Хто такий Вова Дантес

Вова Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, телеведучий, радіоведучий, ексучасник гурту "ДіО.фільми" ("Дантес & Олійник").

З 2015 по 2022 рік був у шлюбі з популярною співачкою Надею Дорофєєвою.

Потім у нього були романтичні стосунки з Дашею Кацуріною, колишньою дружиною свого друга Михайла Кацуріна, який 2023 року одружився з Дорофєєвою.

Однак у серпні 2025 року почали з'являтися чутки, що вони з Кацуріною вже не разом.