"Міс Україна Всесвіт" перенесла серйозну операцію: "Виявили новоутворення" (фото)

Українська модель, блогерка та переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях опинилася у лікарні та звернулася до українців з важливим меседжем.
Як повідомляє РБК-Україна, у новому дописі в Instagram Неплях показалася на лікарняному ліжку та розповіла про проблеми зі здоров'ям.
У блогерки виявили новоутворення, яке медики вирішили видалити хірургічним шляхом.
"Це могли б бути груди, але ні", - пожартувала вона про свій стан.
Це не перший випадок, коли її здоров'я дає збій - і кожного разу це стає приводом для переосмислення цінностей.
"Можна сказати, що раз на 5 років мене скошує здоровʼя, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені злети. Саме на це я сподіваюсь…" - пояснила модель.
"У 2020 році у мене виявили пухлину у гайморовій пазусі, яка була успішно прооперована. Після того я спостерігаюсь та не жаліюся на здоровʼя", - додала вона.
Проте минулого тижня в Анни знайшли новоутворення вже в іншому місці. Саме тому їй знову довелося лягти на операційний стіл.
"Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок і я до нього ой як готова", - поділилася вона.
Модель прийшла до лікарні ще о 7 ранку. Операція пройшла успішно. Зокрема вона показала, як насолоджувалася ласуванням улюбленої ковбаси вже після виходу з наркозу.
Водночас Неплях звернулася до українців з важливим меседжем. Вона закликала не нехтувати оглядами у лікарів та турботою про своє здоров'я.
"Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоровʼя, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не *біть собі мозок", - додала вона.
Користувачі підтримали дівчину та побажали якнайшвидшого відновлення.
Українська модель родом з Дніпра. Відома як переможниця конкурсів "Міс Україна Всесвіт" 2021 року та "Міс Інтерконтиненталь Україна" 2017 року.
Також Анна боролася за серце пілота Максима Михайлюка в десятому сезону романтичного шоу "Холостяк".
Позиціонує себе в Instagram як інфлюенсера моди та стилю життя. За нею слідкують понад 200 тисяч користувачів.
Раніше ми розповідали про лакшері-квартиру Анни Неплях від колишнього.
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