Модель Ковальчук розповіла про знущання в Дубаї, але не українцям: "Казали, що я їм належу"

Навесні цього року в Дубаї знайшли сильно побиту 20-річну Марію Ковальчук. Дівчину у важкому стані доставили до лікарні, де вона довгий час перебувала в реанімації без свідомості. В інтерв’ю росіянам дівчина розповіла свою версію того, що трапилося, а її історія облетіла світові ЗМІ.

Що насправді сталося з Ковальчук в Дубаї

Ширилися чутки, нібито Марія брала участь у "треш-вечірці" з шейхами, які знущаються з дівчат, або ж її хотіли продати в сексуальне рабство, і вона намагалася втекти.

Виявилося, що в день трагедії дівчина мала вилітати до Таїланду, але проспала свій рейс.

Виписуючись із готелю, вона зустріла знайомого, на ім'я Артем, який теж зупинився там.

Артем з батьками (скріншот)

Він є сином донецького бізнесмена Олега Папазова, який нині живе в ОАЕ.

З ним були його друг, білорус Олександр, і дві дівчини - уродженка України Мілена та ще одна - російська блогерка Олександра.

Почувши про її ситуацію, Артем запропонував Марії залишитися в його номері, щоб пізніше всім разом вирушити до Таїланду на приватному літаку.

За словами Марії, обидва хлопці - діти впливових родин, що мешкають у Дубаї.

"Ми піднялися в номер. Хлопці були трохи напідпитку, вони щойно з вечірки приїхали. І загалом протягом доби все проходило нормально. Ми спілкувалися, обговорювали нашу поїздку в Таїланд. Я навіть зателефонувала мамі, сказала, що все добре, хлопці нормальні. При них же зателефонувала, перестрахувалася. Все було добре до моменту, поки на наступний день хлопці не поїхали за алкоголем", - розповіла українка.

Марія Ковальчук (скріншот)

Однак згодом ситуація різко змінилася. Хлопці почали поводитися все агресивніше, споживали міцний алкоголь - зокрема віскі.

Вони стали тиснути на Марію, вимагаючи, щоб вона пила разом із ними, та робили тривожні натяки.

"Потім пішли якісь агресивні поштовхи, стали жартувати: "Ти належиш нам. Будемо робити все, що хочемо". Я це намагалася сприймати як жарт, тому що це було дивно. Вони почали поводитися неадекватно, розбивати пляшки, вся підлога була вкрита склом. Там було неможливо ходити. Далі вони почали залякувати, розбивати скло, забрали особисті речі, в яких був паспорт. І одна з дівчат, Олександра Мерцалова, одягла мою сукню й просто вийшла з готелю", - шокувала Ковальчук.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Марії не дозволяли залишити номер. Спершу вона вирішила, що хлопці просто хочуть продовжити вечірку. Та пізніше стало зрозуміло - її тримають силоміць.

"Агресія почалась, коли я захотіла піти. Прагнули примусити? Швидше, просто робили натяки сексуального характеру. Я не відповідала їм взаємністю, і в них наростала агресія. Чи були близькі стосунки за ці дні? Ні, нічого", - запевнила вона.

"Залишилися я, Мілена Долганова, Артем і Олександр. Вони мене почали всерйоз вже лякати. Тобто я розуміла, що щось ненормальне відбувається. Я спробувала вирватися на балкон до сусідів, щоб попросити допомоги. Артем і Олександр мене затягли назад. Поки вони були на балконі, я вибігла з готелю. Вони пішли за мною", - додала модель.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Дівчина чула, як хлопці переслідують її, тому кинулася ховатися в найближчій будівлі, яка, як виявилося, ще будувалася.

Марія пригадує, що сиділа на одному з поверхів недобудови й чула, як хлопці були зовсім поруч. А далі - провал у пам’яті.

"Я просто сиділа на поверсі й чула голоси внизу, що вони десь поруч. У момент у мене просто пам’ять обірвалася. Швидше за все, був удар по голові", - розповідає Ковальчук.

Далі вона згадує, як просила допомоги в машини, яка проїжджала повз.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

"Наступна сцена - пам’ятаю, що я просила про допомогу в машини, яка проїжджала повз, вона зупинилася й викликала швидку з поліцією. Я була в готельному халаті", - ділиться дівчина.

Що саме з нею трапилося - вона не впевнена. Та схиляється до думки, що її або побили, або скинули з висоти.

"Думаю, що мене скинули, або ж це було побиття. Один з двох варіантів. Тому що травми були схожі на побиття або падіння. Сексуального насильства не було", - наголошує українка.

Вона припускає, що таким чином її хотіли змусити мовчати про все, що відбувалося в готельному номері.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Наостанок Марія додала, що ані Артем, ані Олександр ніде не навчаються і не працюють. Вони проводять дні, розважаючись на вечірках і живучи за гроші батьків.

Нині Ковальчук перебуває на етапі відновлення - вона проходить реабілітацію, вчиться заново ходити і поступово згадує, що з нею сталося тієї ночі.

Її мати не полишає боротьби за справедливість і за правду, яку, схоже, й досі намагаються замовчати.

Контекст

Марія Ковальчук зникла в Дубаї 9 березня. Її виявили лише через десять днів на узбіччі дороги у вкрай важкому стані - з переломами рук, ніг і хребта.

Рідні хвилювалися, що модель могла потрапити в сексуальне рабство після відвідування однієї з вечірок у Дубаї, де нібито трапляються випадки насильства та збочень.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Проте менеджер модельного агентства в ОАЕ повідомив ЗМІ, що в день зникнення Марія не була на такій вечірці, а брала участь на іншому заході.

Поліція Дубая стверджує, що вона "просто впала з висоти", проте в соцмережах ця версія викликала сумніви.

Багато хто вважає, що Ковальчук займалася ескорт-послугами та інтимним сервісом за гроші, а у закордонних медіа її називали OnlyFans-моделлю.

Однак близькі подруги та родичі категорично заперечують ці звинувачення.