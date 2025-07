Педро Паскаль зізнався в любові до Достоєвського і Булгакова: українці різко відреагували

У ролику, який записувала фанатка знаменитості, він поділився списком своїх улюблених книжок.

Паскаль зізнався, що найбільше вражений "Злочином і карою" Федора Достоєвського, а одразу після неї поставив "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.

Цей фрагмент швидко розлетівся мережею Х, де спалахнув справжній шквал критики.

Користувачі нагадали акторові, що і Достоєвський, і Булгаков - не просто класики літератури, а символи російського імперського світогляду, який сьогодні трансформувався у воєнну агресію.

Попри те, що в добірці Педро також фігурують "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса, "На схід від раю" Стейнбека і "Чарівна гора" Томаса Манна - саме вибір російських авторів як "топу топів" викликав найбільше запитань.

NEW: Video of Pedro Pascal answering the question of which books he likes the most (via vaneschko_ on Instagram) pic.twitter.com/mHkHQIpeke