Педро Паскаль зізнався в любові до Достоєвського і Булгакова: українці різко відреагували
Педро Паскаль потрапив у гучний скандал через літературні смаки. Голлівудська зірка опублікував відео, в якому поділився переліком улюблених книжок. Та замість вдячності фанатів отримав хвилю критики - насамперед від українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис актора у соцмережі X.
Чим Педро Паскаль обурив українців
У ролику, який записувала фанатка знаменитості, він поділився списком своїх улюблених книжок.
Паскаль зізнався, що найбільше вражений "Злочином і карою" Федора Достоєвського, а одразу після неї поставив "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.
Цей фрагмент швидко розлетівся мережею Х, де спалахнув справжній шквал критики.
Користувачі нагадали акторові, що і Достоєвський, і Булгаков - не просто класики літератури, а символи російського імперського світогляду, який сьогодні трансформувався у воєнну агресію.
Попри те, що в добірці Педро також фігурують "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса, "На схід від раю" Стейнбека і "Чарівна гора" Томаса Манна - саме вибір російських авторів як "топу топів" викликав найбільше запитань.
NEW: Video of Pedro Pascal answering the question of which books he likes the most (via vaneschko_ on Instagram) pic.twitter.com/mHkHQIpeke— Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) July 9, 2025
У мережі зʼявилися десятки обурених і саркастичних коментарів.
- А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?
- Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?
- О ні, Педро Паскаль зіганув
- Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер
- Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки
- Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський
Що говорив Педро Паскаль про війну в Україні
28 лютого, одразу після перемовин Президентів України та США у Вашингтоні, голлівудський актор опублікував сторіз, в якій висловив свою позицію щодо війни.
Зірка "Останніх з нас" поділився зображенням карти України та портретами Володимира Зеленського.
До світлин він додав підписи: "Сміливість має ім’я" і "Залишайтеся на правильному боці історії".
Як Педро Паскаль підтримав Україну (скріншот)
Тоді зірка дав зрозуміти, що стоїть на боці українців у боротьбі проти російської агресії.
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