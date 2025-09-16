MONATIK готує наймасштабніше шоу у Палаці спорту: чим здивує артист

20 вересня Палац спорту у Києві стане місцем, де відбудеться наймасштабніше шоу MONATIK цього року. Концерт "Так вмієш лиш ти" завершить серію виступів "I.V." та стане головною подією туру на підтримку нового альбому "Вічно танцююча людина".

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Що готує MONATIK

Головна інтрига - сцена формату 360°, яка повністю занурить глядачів у атмосферу виступу.

Артист уперше використав подібну конструкцію ще вісім років тому, а тепер презентує її у новому, технологічнішому й інтерактивнішому вигляді.

MONATIK підготував для фанатів не лише відомі хіти, а й пісні з нового альбому.

Окремою родзинкою стане участь зіркових колег, з якими він записав дуети, - вони разом вийдуть на сцену.

Не менш вражаючим обіцяє бути й візуальний складник шоу. Костюми для MONATIK та його команди створює бренд FROLOV, а над постановкою працює міжнародна команда TRI Direction, відома своїми новаторськими шоу-проєктами.

Афіша концерту Монатіка у Палаці спорту

Особливий акцент цього разу робиться на благодійності. Частину зібраних коштів буде спрямовано на підтримку бригад ЗСУ, якими опікується MONATIK.

Окрім того, до заходу долучаться кілька соціальних ініціатив: Благодійний фонд "Твоя опора", фонд Олександра Усика та всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?".

Це означає, що кожен глядач концерту стане не лише учасником музичної події року, а й співучасником важливих змін для суспільства.