MONATIK готовит самое масштабное шоу во Дворце спорта: чем удивит артист

20 сентября Дворец спорта в Киеве станет местом, где состоится самое масштабное шоу MONATIK этого года. Концерт "Так вмієш лиш ти" завершит серию выступлений "I.V." и станет главным событием тура в поддержку нового альбома "Вічно танцююча людина".

Что готовит MONATIK

Главная интрига - сцена формата 360°, которая полностью погрузит зрителей в атмосферу выступления.

Артист впервые использовал подобную конструкцию еще восемь лет назад, а теперь представляет ее в новом, более технологичном и интерактивном виде.

MONATIK подготовил для фанатов не только известные хиты, но и песни из нового альбома.

Отдельной изюминкой станет участие звездных коллег, с которыми он записал дуэты, - они вместе выйдут на сцену.

Не менее впечатляющей обещает быть и визуальная составляющая шоу. Костюмы для MONATIK и его команды создает бренд FROLOV, а над постановкой работает международная команда TRI Direction, известная своими новаторскими шоу-проектами.

Афиша концерта Монатика во Дворце спорта

Особый акцент на этот раз делается на благотворительности. Часть собранных средств будет направлена на поддержку бригад ВСУ, которыми занимается MONATIK.

Кроме того, к мероприятию присоединятся несколько социальных инициатив: Благотворительный фонд "Твоя опора", фонд Александра Усика и всеукраинская программа ментального здоровья "Ти як?".

Это означает, что каждый зритель концерта станет не только участником музыкального события года, но и соучастником важных изменений для общества.