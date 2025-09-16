MONATIK готує наймасштабніше шоу у Палаці спорту: чим здивує артист

Що готує MONATIK

Головна інтрига - сцена формату 360°, яка повністю занурить глядачів у атмосферу виступу.

Артист уперше використав подібну конструкцію ще вісім років тому, а тепер презентує її у новому, технологічнішому й інтерактивнішому вигляді.

MONATIK підготував для фанатів не лише відомі хіти, а й пісні з нового альбому.

Окремою родзинкою стане участь зіркових колег, з якими він записав дуети, - вони разом вийдуть на сцену.

Не менш вражаючим обіцяє бути й візуальний складник шоу. Костюми для MONATIK та його команди створює бренд FROLOV, а над постановкою працює міжнародна команда TRI Direction, відома своїми новаторськими шоу-проєктами.

Афіша концерту Монатіка у Палаці спорту

Особливий акцент цього разу робиться на благодійності. Частину зібраних коштів буде спрямовано на підтримку бригад ЗСУ, якими опікується MONATIK.

Окрім того, до заходу долучаться кілька соціальних ініціатив: Благодійний фонд "Твоя опора", фонд Олександра Усика та всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?".

Це означає, що кожен глядач концерту стане не лише учасником музичної події року, а й співучасником важливих змін для суспільства.