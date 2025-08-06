MONATIK вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливе фото

Монатік показав обличчя сина

Артист опублікував кілька фото з 7-місячним сином Леоном, на яких можна практично повністю розгледіти його обличчя. Зазначимо, що ні Дмитро, ні його дружина Ірина раніше не показували його в мережі.

На одному з фото Монатік несе малюка на плечі в той час, коли він заснув.

Монатік показав, як виглядає його молодший син Леон (фото: instagram.com/monatik_official)

Також на фото можна побачити старших дітей співака: 9-річного Данила і 7-річного Платона.

Монатік показав своїх дітей і дружину (фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, Дмитро Монатік, відомий під сценічним ім'ям MONATIK, - український співак, хореограф, танцівник, автор пісень і композитор. У 2021 він отримав звання Заслуженого артиста України.

Артист неодноразово виступав у ролі тренера на вокальних проєктах: "Голос. Діти" (2016, 2017) і "Голос країни" (2019-2021).

Монатік уже близько 10 років перебуває у шлюбі з Іриною. Подружжя виховує синів Платона і Данила, а наприкінці 2024 року в них народився ще один син Леон.

Про майбутнє поповнення в родині стало відомо в серпні 2024 року.

Зіркова пара креативно підійшла до оголошення новини: на фото Ірина позувала з оголеним животиком, тримаючи перед обличчям газету із заголовком про вагітність. Поруч із нею стояв Дмитро, теж із газетою в руках, на якій було написано: "У нас буде дитина".

Дмитро Монатік із дружиною та дітьми в грудні 2024 року (фото: instagram.com/irishamonatik)