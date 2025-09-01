ua en ru
Можна робити навіть таке! Зірок "Хто знає?" шокував факт про знаменитий парк Вондела

Понеділок 01 вересня 2025 19:33
Можна робити навіть таке! Зірок "Хто знає?" шокував факт про знаменитий парк Вондела Дантес і Задніпровський у шоу "Хто знає?" (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Володимир Дантес та Назар Задніпровський обговорили незвичайні правила знаменитого парку Вондела, що в Амстердамі. І виявилося, що в місті свободи дозволено набагато більше, ніж можна уявити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск шоу "Хто знає?" на Новому каналі.

"Що офіційно дозволив мер Амстердама в парку Вондела? Давай думати логічно. Нам з тобою, Назаре, ніби підсвічують два варіанти: займатися коханням і засмагати без одягу. Типу Амстердам, стереотипи, там лише розбещені, можна все. І ми начебто не звертаємо увагу на "вигулювати собак без повідця", - розмірковував Дантес.

"Але! Що ми знаємо про Амстердам? Це місто велосипедистів. Там дуже їх поважають. І якщо ти вийдеш на велосипедну доріжку, тебе зібʼють. Можливо, парк - це єдине місце, де можна відпустити песиків, щоб побігали", - припустив капітан команди.

Можна робити навіть таке! Зірок &quot;Хто знає?&quot; шокував факт про знаменитий парк ВонделаДантес і Задніпровський у шоу "Хто знає?" (фото: Новий канал)

Задніпровський погодився з капітаном своєї команди.

"Я не думаю, що навіть в Амстердамі дозволили б займатися якимись інтимними речами у публічному місці. А парк - це дерева. Навіщо засмагати в тіні?" – пояснив свою логіку Назар.

Його опонентка, акторка Віталіна Біблів, яка грала за команду Фіми Константиновського, не втрималася і звернулася до колеги по "Будиночку на щастя" в стилі Любані.

"Стара ти потрьопана ондатра. А займатися коханням! Ти навіть не уявляєш, як це прекрасно", - з усмішкою каже акторка.

Можна робити навіть таке! Зірок &quot;Хто знає?&quot; шокував факт про знаменитий парк ВонделаВіталіна Біблів у шоу "Хто знає?" (фото: Новий канал)

Однак Дантес і далі відстоював їхній вибір варіанту.

"Цим є де займатися. А де побігати з песиком? Тому наш варіант незмінний", - відповів капітан у "Хто знає?".

З'ясувалося, що в місті свободи можна робити більше, ніж здається. Ті, хто хочуть влаштувати романтичний вечір з продовженням у парку Вондела, можуть займатися легально - з дозволу очільників столиці Нідерландів.

Мер дійшов до висновку: раз це все одно відбувається, краще дозволити і встановити правила. Наприклад, прибирати сміття після себе й не влаштовувати відверту романтику поблизу дитячих майданчиків.

