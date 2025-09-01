Найзагадковіший український артист уперше показав лице (відео)

Український хіп-хоп виконавець Харфанг, відомий своєю анонімністю та маскою, презентував свій перший альбом "Джерело". А разом з виходом платівки та кліпу на спільний з Kalush Orchestra трек "Фісташки" артист уперше показав своє обличчя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення команди артиста.

У чому фішка Харфанга

Досі Харфанг був одним із найзагадковіших представників української музичної сцени. Його обличчя завжди було приховане за маскою, що створювало навколо нього ореол таємничості.

Він зосереджувався виключно на музиці та ліриці, не дозволяючи зовнішньому вигляду відволікати від суті його творчості. Ця анонімність допомагала йому підкреслити, що головне - це меседж, який він доносить.

Новий етап: альбом "Джерело"

Альбом "Джерело" став переломним моментом у кар'єрі артиста. Це масштабна робота, що складається з 11 треків, які поєднують філософську хіп-хоп лірику, відверту розмову про почуття та "енергію вулиці".

"Джерело" відзначається великою кількістю колаборацій, які розширюють його музичні та смислові межі. До запису долучилися такі відомі артисти, як DOVI, Kalush Orchestra, Саша Чемеров, Triplov та АрХангел.

Харфанг (кадр з кліпу "Фісташки")

Кліп "Фісташки" та розкриття обличчя

Головною подією, що передувала виходу альбому, став сингл "Фісташки", записаний спільно з Kalush Orchestra. Цей трек, за словами самого Харфанга, задав тон усій платівці, поєднавши його глибоку лірику з упізнаваним стилем переможців "Євробачення-2023".

Відео на цю пісню стало символічним. Уперше артист показав частину свого обличчя. Цей символічний крок демонструє, що співак-інкогніто готовий до нового етапу у своїй кар'єрі та хоче бути ближчим до слухача.

"У кожного є та історія, яку він хотів би забути. Я лише переклав її на музику", - зазначає сам артист.