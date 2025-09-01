ua en ru
Можно делать даже такое! Звезд "Хто знає?" шокировал факт о знаменитом парке Вондела

Понедельник 01 сентября 2025 19:33
Можно делать даже такое! Звезд "Хто знає?" шокировал факт о знаменитом парке Вондела Дантес и Заднепровский в шоу "Кто знает?" (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Владимир Дантес и Назар Заднепровский обсудили необычные правила знаменитого парка Вондела, что в Амстердаме. И оказалось, что в городе свободы разрешено гораздо больше, чем можно представить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск шоу "Хто знає?" на Новом канале.

"Что официально разрешил мэр Амстердама в парке Вондела? Давай думать логически. Нам с тобой, Назар, будто подсвечивают два варианта: заниматься любовью и загорать без одежды. Типа Амстердам, стереотипы, там только развращенные, можно все. И мы вроде бы не обращаем внимание на "выгуливать собак без поводка", - размышлял Дантес.

"Но! Что мы знаем об Амстердаме? Это город велосипедистов. Там очень их уважают. И если ты выйдешь на велосипедную дорожку, тебя собьют. Возможно, парк - это единственное место, где можно отпустить собачек, чтобы побегали", - предположил капитан команды.

Можно делать даже такое! Звезд &quot;Хто знає?&quot; шокировал факт о знаменитом парке ВонделаДантес и Заднепровский в шоу "Хто знає?" (фото: Новый канал)

Заднепровский согласился с капитаном своей команды.

"Я не думаю, что даже в Амстердаме разрешили бы заниматься какими-то интимными вещами в публичном месте. А парк - это деревья. Зачем загорать в тени?" - объяснил свою логику Назар.

Его оппонентка, актриса Виталина Библив, которая играла за команду Фимы Константиновского, не удержалась и обратилась к коллеге по "Будиночку на щастя" в стиле Любани.

"Старая ты потрепанная ондатра. А заниматься любовью! Ты даже не представляешь, как это прекрасно", - с улыбкой говорит актриса.

Можно делать даже такое! Звезд &quot;Хто знає?&quot; шокировал факт о знаменитом парке ВонделаВиталина Библив в шоу "Хто знає?" (фото: Новый канал)

Однако Дантес и дальше отстаивал их выбор варианта.

"Этим есть где заниматься. А где побегать с собачкой? Поэтому наш вариант неизменен", - ответил капитан в "Хто знає?".

Выяснилось, что в городе свободы можно делать больше, чем кажется. Те, кто хотят устроить романтический вечер с продолжением в парке Вондела, могут заниматься легально - с разрешения руководителей столицы Нидерландов.

Мэр пришел к выводу: раз это все равно происходит, лучше разрешить и установить правила. Например, убирать мусор после себя и не устраивать откровенную романтику вблизи детских площадок.

