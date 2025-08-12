"Мурахи по шкірі". Вдова Поклада сказала, чому його поховали не на Байковому кладовищі
Після смерті легендарного українського композитора Ігоря Поклада родина ухвалила рішення, яке стало виконанням його останньої волі. Вдова митця Світлана розповіла, що перед відходом чоловік ніби передчував свій кінець і залишив чіткі інструкції, де хоче спочити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю жінки для OBOZ.UA.
Після смерті Поклада багато хто з його шанувальників та колег був упевнений, що митця поховають на Байковому кладовищі - одному з найпочесніших у столиці.
Однак, як зізналася його вдова, він хотів спочити поруч із матір’ю на Берковецькому кладовищі в Києві.
"Так, це була його чітка воля. Дуже дивно, але він ніби відчував, що його час наближається. Десь за пів року до смерті сказав: "Це моє останнє літо, Світлано. Ти маєш бути готова", - розповіла Світлана про рішення родини поховати композитора на Берковецькому кладовищі.
Ігор Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)
Мати Ігоря Дмитровича похована саме на Берковецькому. За життя він замовив для її могили пам’ятник із двох плит, одну з яких від початку призначив для себе.
"Він встановив дуже красивий пам’ятник - дві плити. І завжди казав: "Оця друга - для мене". Усі друзі, хто бував у нас останні місяці, чули від нього одне й те саме: "Мене - тільки до мами". Він повторював це неодноразово. Сотні разів", - пригадує його вдова.
Вона також поділилася і зворушливою деталлю - сном, який приснився їй уже після втрати чоловіка.
"Знаєте, є така притча: біля воріт раю померлих зустрічають їхні собаки. І мені приснився дуже гарний сон… Він ішов із собаками. Я не роздивилася, з якими саме, але точно побачила: він був надзвичайно щасливий. От зараз розповідаю - й мурахи по шкірі… Можливо, цим сном він хотів сказати мені, що ця притча - правда", - каже жінка.
Ігор Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)
Світлана також зізналася, що втрату надзвичайно важко переживають їхні домашні улюбленці.
"Як наші собаки реагують на його відсутність? Дуже боляче. Особливо Буся - наша найстарша. Цілий тиждень вона не відходила від його дивана. Відмовлялася їсти. Я не знала, що робити - годувала її з рук. Вона тільки водичку пила сама. Поп’є - і знову або на диван, або на підлогу біля його ліжка. Це важко описати словами", - ділиться Поклад.
Що відомо про смерть Ігоря Поклада
Ігор Поклад помер 9 липня після тривалої боротьби з важкою недугою.
Останні хвилини він провів у лікарні, однак, як зізналася його дружина Світлана, основні проблеми зі здоров’ям розпочалися ще на початку повномасштабної війни.
Тоді родина перебувала у Ворзелі й деякий час провела в підвалі під час окупації, що, за словами вдови, серйозно підірвало сили композитора.
Світлана розповіла, що у 2023 році в Ігоря Дмитровича виявили онкологічне захворювання.
Він лікувався й часом почувався краще, але наприкінці липня у нього стався інсульт.
"Його доправили реанімобілем до "Феофанії". Нам створили чудові умови, все було на найвищому рівні. Але я подивилася на це все й сказала: "У нас є ідеальна медсестра, яка може виконувати всі необхідні маніпуляції вдома. Відпустіть нас, будь ласка, додому", - пригадала Світлана Поклад.
За її словами, у лікарні коханий провів лише два дні. Він пішов із життя на руках у дружини.
