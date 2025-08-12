"Мурашки по коже". Вдова Поклада сказала, почему его похоронили не на Байковом кладбище

После смерти легендарного украинского композитора Игоря Поклада семья приняла решение, которое стало исполнением его последней воли. Его вдова Светлана рассказала, что перед уходом мужчина будто предчувствовал свой конец и оставил четкие инструкции, где хочет упокоиться.

После смерти Поклада многие из его поклонников и коллег были уверены, что художника похоронят на Байковом кладбище - одном из самых почетных в столице.

Однако, как призналась его вдова, он хотел упокоиться рядом с матерью на Берковецком кладбище в Киеве.

"Да, это была его четкая воля. Очень странно, но он будто чувствовал, что его время приближается. Где-то за полгода до смерти сказал: "Это мое последнее лето, Светлана. Ты должна быть готова", - рассказала Светлана о решении семьи похоронить композитора на Берковецком кладбище.

Игорь Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Мать Игоря Дмитриевича похоронена именно на Берковецком. При жизни он заказал для ее могилы памятник из двух плит, одну из которых изначально предназначил для себя.

"Он установил очень красивый памятник - две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая - для меня". Все друзья, кто бывал у нас последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня - только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз", - вспоминает его вдова.

Она также поделилась и трогательной деталью - сном, который приснился ей уже после потери мужа.

"Знаете, есть такая притча: у ворот рая умерших встречают их собаки. И мне приснился очень красивый сон... Он шел с собаками. Я не рассмотрела, с какими именно, но точно увидела: он был чрезвычайно счастлив. Вот сейчас рассказываю - и мурашки по коже... Возможно, этим сном он хотел сказать мне, что эта притча - правда", - говорит женщина.

Игорь Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Светлана также призналась, что потерю чрезвычайно тяжело переживают их домашние любимцы.

"Как наши собаки реагируют на его отсутствие? Очень больно. Особенно Буся - наша самая старшая. Целую неделю она не отходила от его дивана. Отказывалась есть. Я не знала, что делать - кормила ее с рук. Она только водичку пила сама. Попьет - и снова или на диван, или на пол возле его кровати. Это трудно описать словами", - делится Поклад.

Что известно о смерти Игоря Поклада

Игорь Поклад умер 9 июля после длительной борьбы с тяжелым недугом.

Последние минуты он провел в больнице, однако, как призналась его жена Светлана, основные проблемы со здоровьем начались еще в начале полномасштабной войны.

Тогда семья находилась в Ворзеле и некоторое время провела в подвале во время оккупации, что, по словам вдовы, серьезно подорвало силы композитора.

Светлана рассказала, что в 2023 году у Игоря Дмитриевича обнаружили онкологическое заболевание.

Он лечился и временами чувствовал себя лучше, но в конце июля у него случился инсульт.

"Его доставили реанимобилем в "Феофанию". Нам создали прекрасные условия, все было на самом высоком уровне. Но я посмотрела на это все и сказала: "У нас есть идеальная медсестра, которая может выполнять все необходимые манипуляции дома. Отпустите нас, пожалуйста, домой", - вспомнила Светлана Поклад.

По ее словам, в больнице любимый провел всего два дня. Он ушел из жизни на руках у жены.