Наталья Могилевская раскрыла, сколько тратит на жизнь: "На 20 тысяч трудно прожить"

Среда 13 августа 2025 17:17
UA EN RU
Наталья Могилевская раскрыла, сколько тратит на жизнь: "На 20 тысяч трудно прожить" Сколько денег тратит Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народная артистка Украины Наталья Могилевская откровенно рассказала о своих ежемесячных расходах и раскрыла самый счастливый период жизни.

Как сообщает РБК-Украина, певица раскрыла сумму расходов в новом видео блогера Ангелины Пичик в Instagram.

Сколько Могилевская тратит на жизнь

Как поделилась артистка, она тратит на базовые потребности около 30-40 тысяч гривен в месяц. В эту сумму не входят расходы на бизнес, которые могут быть значительно больше.

"Ну, на 20 тысяч тяжело, но можно прожить. 30-40 - уже нормально... На мои базовые потребности сейчас, думаю, те 30-40 тысяч я трачу", - рассказала она.

Наталья также вспомнила, как почти три года жила в Ашраме в Индии. Тогда на жизнь ей хватало всего 100-150 долларов в месяц.

Несмотря на скромный бюджет, она называет этот период "лучшим в своей жизни".

"Это была моя лучшая жизнь, я была самой счастливой", - рассказала звезда.

Какую студию выбрала себе Могилевская

Во время разговора Могилевская также показала свою новую мастерскую на Крещатике. Она находит неподалеку от ЦУМа. А по соседству, по словам певицы, проживает сам Андрей Данилко.

"Здесь очень классно. Везде мастерские художников. Молодые артисты, аранжировщики, музыканты - это все те люди, которых я буду приглашать сюда", - поделилась звезда.

Что известно о личной жизни Могилевской

Напомним, сейчас она живет в доме под Киевом. Вместе с любимым Валентином воспитывает дочерей Мишель и Софию, которых удочерила.

В общем Наталья была замужем дважды. Первым мужем стал бизнесмен Дмитрий Чалый, с которым она развелась через год в 2005 году. Впоследствии она вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина, с которым прожила до 2011 года.

После этого Могилевская длительное время скрывала личное. Но уже после начала полномасштабного вторжения РФ стало известно о ее новых отношениях.

