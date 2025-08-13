Наталія Могилевська розкрила, скільки витрачає на життя: "На 20 тисяч важко прожити"

Скільки Могилевська витрачає на життя

Як поділилася артистка, вона витрачає на базові потреби близько 30-40 тисяч гривень на місяць. У цю суму не входять витрати на бізнес, які можуть бути значно більші.

"Ну, на 20 тисяч важко, але можна прожити. 30-40 - вже нормально... На мої базові потреби зараз, думаю, ті 30-40 тисяч я витрачаю", - розповіла вона.

Наталія також згадала, як майже три роки жила в Ашрамі в Індії. Тоді на життя їй вистачало лише 100-150 доларів на місяць.

Попри скромний бюджет, вона називає цей період "найкращим у своєму житті".

"Це було моє найкраще життя, я була найщасливішою", - розповіла зірка.

Яку студію обрала собі Могилевська

Під час розмови Могилевська також показала свою нову майстерню на Хрещатику. Вона знаходить неподалік від ЦУМу. А по сусідству, за словами співачки, проживає сам Андрій Данилко.

"Тут дуже класно. Скрізь майстерні художників. Молоді артисти, аранжувальники, музиканти - це всі ті люди, яких я буду запрошувати сюди", - поділилася зірка.

Що відомо про особисте життя Могилевської

Нагадаємо, нині вона живе у будинку під Києвом. Разом із коханим Валентином виховує доньок Мішель і Софію, яких удочирила.

Загалом Наталія була заміжня двічі. Першим чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий, з яким вона розлучилася через рік у 2005 році. Згодом вона вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна, з яким прожила до 2011 року.

Після цього Могилевська тривалий час приховувала особисте. Але вже після початку повномасштабного вторгнення РФ стало відомо про її нові стосунки.