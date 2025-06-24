Наталка Карпа показала трогательную встречу мужа-военного с дочерью после долгой разлуки (видео)

Украинская певица Наталка Карпа опубликовала в сети трогательное видео со своим супругом, военным Евгением Тереховым и их 5-летней дочерью Златой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

"Такая долгожданная встреча. Наконец, приехал папа Златы. Официальный отпуск", - отметила она в подписи к видео.

В коротком ролике она показала, как папа и дочь встретились после долгой разлуки. Ранее Карпа писала, что из-за службы в ВСУ ее муж очень редко видит дочку. Последний раз он приезжал в декабре 2024 года.

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись комментировать трогательное видео:

"Счастье"

"Очень красивые"

"Плачу"

"До слез. Самое ценное, что может быть"

"Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами"

"Бесценные моменты. Дети очень ждут своих отцов"

"Я аж разревелась".

Евгений Терехов с дочерью Златой (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Что известно про мужа Наталки Карпы

С 2014 года Евгений Терехов защищал Украину в зоне АТО в составе 20-го батальона (93 бригады). 27 августа 2014 года был тяжело ранен в бою под Марьинкой.

Медики достали из тела Евгения 83 осколка. После операций из-за титановой пластины в голове получил прозвище "Титановый Джексон".

С ним Наталка Карпа познакомилась в 2015 году. В 2016 году в День всех влюбленных, на концерте группы "Антитела" Терехов сделал предложение своей избраннице.

Свадьбу пара сыграла в сентябре того же года во Львове. А в 2019 году у пары родилась дочь Злата.

Перед началом полномасштабной войны они были на грани развода - Евгений признался, что чувства угасли. В этот период Наталка жила отдельно с дочерью на даче во Львове и даже готовила документы на развод.

Однако после начала войны все изменилось и после выполнения очередной боевой задачи военный пересмотрел свое отношение.

Наталка Карпа, Евгений Терехов и дочь Злата (фото: instagram.com/natalkakarpa)