"Готова до другого?" Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батьком
Військовий Дмитро Бабчук поділився радісною реакцією на те, що його обраниця Леся Нікітюк народила первістка. Новоспечений батько не приховує, що дуже щасливий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Бабчука.
Реакція коханого-воїна Нікітюк на народження сина
Так, захисник спочатку "репостнув" допис Лесі. Він лаконічно підписав його словами про поповнення в сім'ї.
Бабчук вперше став батьком (скріншот)
А ще військовий розкрив дату народження сина. Нікітюк народила 15 червня, як і зазначалося у нещодавньому "зливі" про її пологи.
"Самий кайф цього життя в тому, що я був на задачі та в день батька став батьком", - написав Дмитро.
Коли народила Нікітюк - точна дата (скріншот)
А вже в коментарях під дописом коханої Бабчук видав плани щодо другої дитини. Радісний батько вже питає, чи готова Леся знову йти до пологового.
"Щасливий. Ну що ти, готова до другого?" - написав Дмитро.
Реакція Бабчука на народження сина (скріншот)
Як пара назвала сина - поки що залишається загадкою. До речі, днями ШІ зробив "прогноз" щодо цього. Тоді Chat GPT назвав основні варіанти, які, на його думку, розглянуть Нікітюк та Бабчук: Марко, Данило, Леон та інші імена.
Хто такий Дмитро Бабчук
Захисник України народився у 1996 році в Одесі. У 20 років він вступив до лав ЗСУ. Бабчук - морський піхотинець, у 2018 році він став частиною 35-ї окремої бригади морської піхоти, після чого служив в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом - у 73-му окремому морському центрі ССО.
Де саме зараз служить Бабчук та що він робить - не розголошується. На своїй сторінці в Instagram він зрідка публікує нові фото, але без особливих подробиць.
Про стосунки Нікітюк і Бабчука стало відомо у 2024 році. Леся якийсь час приховувала свого коханого, але потім почала публікувати фото з ним. А вже взимку Дмитро освідчився Лесі, вона сказала "Так".
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