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"Готова до другого?" Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батьком

П'ятниця 20 червня 2025 11:53
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"Готова до другого?" Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батьком Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військовий Дмитро Бабчук поділився радісною реакцією на те, що його обраниця Леся Нікітюк народила первістка. Новоспечений батько не приховує, що дуже щасливий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Бабчука.

Реакція коханого-воїна Нікітюк на народження сина

Так, захисник спочатку "репостнув" допис Лесі. Він лаконічно підписав його словами про поповнення в сім'ї.

&quot;Готова до другого?&quot; Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батькомБабчук вперше став батьком (скріншот)

А ще військовий розкрив дату народження сина. Нікітюк народила 15 червня, як і зазначалося у нещодавньому "зливі" про її пологи.

"Самий кайф цього життя в тому, що я був на задачі та в день батька став батьком", - написав Дмитро.

&quot;Готова до другого?&quot; Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батькомКоли народила Нікітюк - точна дата (скріншот)

А вже в коментарях під дописом коханої Бабчук видав плани щодо другої дитини. Радісний батько вже питає, чи готова Леся знову йти до пологового.

"Щасливий. Ну що ти, готова до другого?" - написав Дмитро.

&quot;Готова до другого?&quot; Коханий-воїн Нікітюк відреагував на те, що вперше став батькомРеакція Бабчука на народження сина (скріншот)

Як пара назвала сина - поки що залишається загадкою. До речі, днями ШІ зробив "прогноз" щодо цього. Тоді Chat GPT назвав основні варіанти, які, на його думку, розглянуть Нікітюк та Бабчук: Марко, Данило, Леон та інші імена.

Хто такий Дмитро Бабчук

Захисник України народився у 1996 році в Одесі. У 20 років він вступив до лав ЗСУ. Бабчук - морський піхотинець, у 2018 році він став частиною 35-ї окремої бригади морської піхоти, після чого служив в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом - у 73-му окремому морському центрі ССО.

Де саме зараз служить Бабчук та що він робить - не розголошується. На своїй сторінці в Instagram він зрідка публікує нові фото, але без особливих подробиць.

Про стосунки Нікітюк і Бабчука стало відомо у 2024 році. Леся якийсь час приховувала свого коханого, але потім почала публікувати фото з ним. А вже взимку Дмитро освідчився Лесі, вона сказала "Так".

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