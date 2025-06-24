Наталка Карпа показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з донькою після довгої розлуки (відео)

Українська співачка Наталка Карпа опублікувала в мережі зворушливе відео зі своїм чоловіком, військовим Євгеном Тєрєховим і їхньою 5-річною донькою Златою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.
"Така довгоочікувана зустріч. Нарешті, приїхав тато Злати. Офіційна відпустка", - зазначила вона в підписі до відео.
У короткому ролику вона показала, як тато і дочка зустрілися після довгої розлуки. Раніше Карпа писала, що через службу в ЗСУ її чоловік дуже рідко бачить доньку. Востаннє він приїжджав у грудні 2024 року.
Фоловери співачки тут же почали коментувати зворушливе відео:
Євген Тєрєхов із донькою Златою (фото: instagram.com/natalkakarpa)
З 2014 року Євген Тєрєхов захищав Україну в зоні АТО у складі 20-го батальйону (93 бригади). 27 серпня 2014 року був важко поранений у бою під Мар'їнкою.
Медики дістали з тіла Євгена 83 осколки. Після операцій через титанову пластину в голові отримав прізвисько "Титановий Джексон".
З ним Наталка Карпа познайомилася 2015 року. У 2016 році в День усіх закоханих, на концерті гурту "Антитіла" Терехов освідчився своїй обраниці.
Весілля пара зіграла у вересні того ж року у Львові. А 2019 року в пари народилася донька Злата.
Перед початком повномасштабної війни вони були на межі розлучення - Євген зізнався, що почуття згасли. У цей період Наталка жила окремо з донькою на дачі у Львові та навіть готувала документи на розлучення.
Однак після початку війни все змінилося і після виконання чергового бойового завдання військовий переглянув своє ставлення.
Наталка Карпа, Євген Тєрєхов і донька Злата (фото: instagram.com/natalkakarpa)
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