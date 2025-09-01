Самый загадочный украинский артист впервые показал лицо (видео)

Украинский хип-хоп исполнитель Харфанг, известный своей анонимностью и маской, презентовал свой первый альбом "Джерело". А вместе с выходом пластинки и клипа на совместный с Kalush Orchestra трек "Фісташки" артист впервые показал свое лицо.

В чем фишка Харфанга

До сих пор Харфанг был одним из самых загадочных представителей украинской музыкальной сцены. Его лицо всегда было скрыто за маской, что создавало вокруг него ореол таинственности.

Он сосредотачивался исключительно на музыке и лирике, не позволяя внешнему виду отвлекать от сути его творчества. Эта анонимность помогала ему подчеркнуть, что главное - это месседж, который он доносит.

Новый этап: альбом "Джерело"

Альбом "Джерело" стал переломным моментом в карьере артиста. Это масштабная работа, состоящая из 11 треков, которые сочетают философскую хип-хоп лирику, откровенный разговор о чувствах и "энергию улицы".

"Джерело" отмечается большим количеством коллабораций, которые расширяют его музыкальные и смысловые границы. К записи присоединились такие известные артисты, как DOVI, Kalush Orchestra, Саша Чемеров, Triplov и АрХангел.

Харфанг (кадр из клипа "Фісташки")

Клип "Фісташки" и раскрытие лица

Главным событием, предшествовавшим выходу альбома, стал сингл "Фісташки", записанный совместно с Kalush Orchestra. Этот трек, по словам самого Харфанга, задал тон всей пластинке, соединив его глубокую лирику с узнаваемым стилем победителей "Евровидения-2023".

Видео на эту песню стало символичным. Впервые артист показал часть своего лица. Этот символический шаг демонстрирует, что певец-инкогнито готов к новому этапу в своей карьере и хочет быть ближе к слушателю.

"У каждого есть та история, которую он хотел бы забыть. Я лишь перевел ее на музыку", - отмечает сам артист.