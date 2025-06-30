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Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаються

Понеділок 30 червня 2025 13:34
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Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаються Кращі блогери України 2025 (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

29 червня відбулася церемонія нагородження Bloggers Awards 2025 - першої в Україні офіційної премії, яка визнає інфлюенсерів як повноцінну силу культурного, громадянського й інформаційного впливу.

РБК-Україна розповідає, хто і за які заслуги став кращим блогером.

Топ-блогери України: хто вони

Топ-блогер України - Олег Машуковський

Олег - медійний блогер-мільйонник, артист, співзасновник відеоспільнот, відкритий ЛГБТ-активіст із виразним іміджем та впливом у мережі.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяМашуковський з коханим (фото: instagram.com/mashukovsky)

Топ-інфлюенсер України - Candy Superstar

Candy Superstar (справжнє ім’я - Наталія Вуглицька) - одна з найвідоміших молодих українських блогерок і топ-інфлюенсерок.

Вона здобула популярність завдяки відео у TikTok, YouTube та Instagram, де ділиться креативними лайфхаками, косплейними образами, розпаковками та гумористичними скетчами.

У 2024 році Forbes Україна визнав Candy Superstar інфлюенсеркою №1 в країні за масштабом аудиторії та доходів.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяCandy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Блогер - прорив року - Русалонька

Русалонька XL відома своїм відвертим і часто провокаційним контентом, що балансує між "хайпом" і "хейтом".

Вона поєднує рекламні огляди, мукбанги та персональні влоги зі стильним образом.

Образ Діани є яскравим прикладом сучасної онлайн-слави, яка будується на постійних суперечностях і свідомому розмиванні меж між справжнім самовираженням та прорахованою стратегією для привернення уваги.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяРусалонька (фото: instagram.com/xl.rusalochka.life)

Інста-мама України - Даша Євтух

Більше 4 мільйонів вподобань, 219 тисяч підписників і мільйони переглядів - усе це про сторінку Даші Євтух з Полтавщини у TikTok.

Попри те, що дівчина мешкає у невеликому селі, її прості й щирі відео про сільське життя та розпаковки покупок з місцевої крамниці стали справжнім хітом не лише в TikTok, а й в Instagram та YouTube.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяДаша Євтух з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Найкращий чоловічий блог - Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч - відомий український шоумен, радіо- та телеведучий. Він двічі визнавався найкращим гравцем сезону інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?".

Нещодавно презентував новий проєкт "Коли я був маленьким", який змушує згадати найтепліші моменти - власне дитинство.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяАнатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich​​​​​​​)

Найкращий beauty-блогер - Dark Dany

Данило - бойфренд Олега Машукоського. Він є професійним майстром-бровистом. Окрім того, чоловік уміло робить мейк-ап.

Найкращий food-блогер - Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська є незмінною ведучою (суддею) кулінарного шоу "МастерШеф".

Вона перемогла у третьому сезоні, а з 2020 року є суддею проєкту.

Крім того, вона є шеф-кухарем, ресторатором, засновницею кулінарних курсів та співавторкою кулінарних книг.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяОльга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska​​​​​​​)

Найпопулярніший TikTok-блогер - Simbochka

Сімбочка, справжнє ім’я Каріна, - популярна блогерка в Instagram та TikTok з великою аудиторією.

Спочатку вона здобула увагу завдяки розважальному контенту, а згодом - завдяки стосункам зі співаком Іллею Парфенюком (Parfeniuk).

У 2024 році у пари народилася дочка, проте згодом вони розлучилися.

Наразі Каріна активно веде свій блог і відкрито ділиться деталями особистого життя. Цього року вона також увійшла до списку Forbes.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяСімбочка (фото: instagram.com/simbochkka)

Найкращий актор-інфлюенсер - Тарас Цимбалюк

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" здобув любов глядачів своєю харизмою та талантом.

А тепер готується до нового важливого етапу в житті - він став героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк 14".

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяТарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Найкращий телеведучий-інфлюенсер - Юрій Горбунов

Ведучий масштабних розважальних програм із досвідом понад 30 років, один із найпрофесійніших ведучих прямих трансляцій, обличчя шоу "Голос країни".

Також він є актором, шоуменом і креативним кінопродюсером. Активно займається волонтерською діяльністю, шестиразовий лауреат премії "Телетріумф" та заслужений артист України.

Працює на телеканалі 1+1 з 2006 року і підтримує різноманітні благодійні ініціативи.

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяЮрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Особливою стала номінація "Найкращий соціальний блогер 2025" - переможцями визнали всіх номінантів за вагомий внесок у допомогу Україні.

Як пройшла церемонія Bloggers Awards 2025

Подію відкрила засновниця премії, відома інфлюенсерка Тетяна Савіцька, інтерв'ю з якою ви можете прочитати на РБК-Україна.

Вона наголосила, що бути інфлюенсером сьогодні - "це не лише про популярність, а й про вплив, який має працювати на життя".

Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаютьсяТетяна Савіцька (фото: пресслужба)

Цей меседж ліг і в основу благодійної місії премії - збору 1,5 млн грн на роботизовані комплекси для підрозділу артрозвідки Нацгвардії, де служив загиблий брат Тетяни.

Церемонія розпочалася з хвилини мовчання у пам’ять про всіх, кого забрала війна.

Червона доріжка Bloggers Awards 2025 стала парадом сміливих образів і нетривіальних рішень.

Особливу увагу привернули Даша Євтух, яка з’явилася у своєму впізнаваному "легендарному" образі і волонтерка Євгенія Емеральд у яскравому червоному луці.

Названо кращих блогерів України (фото: РБК-Україна, instagram.com/dashaevtukh__official)

Серед гостей та номінантів не бракувало селебріті, які надихнули публіку експериментувати й виділятись.

На сцені для гостей виступили Kalush, Мішель Андраде, Олена Тополя та юна Софія Нерсесян.

Хто виступив на Bloggers Awards 2025 (фото: РБК-Україна)

Ведучими церемонії стали Андрій Чорновол та Валерія Товстолес, а нагороди переможцям вручали Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та представники партнерів події.

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