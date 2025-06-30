Названо кращих блогерів України: хто вони і чим займаються
29 червня відбулася церемонія нагородження Bloggers Awards 2025 - першої в Україні офіційної премії, яка визнає інфлюенсерів як повноцінну силу культурного, громадянського й інформаційного впливу.
РБК-Україна розповідає, хто і за які заслуги став кращим блогером.
Топ-блогери України: хто вони
Топ-блогер України - Олег Машуковський
Олег - медійний блогер-мільйонник, артист, співзасновник відеоспільнот, відкритий ЛГБТ-активіст із виразним іміджем та впливом у мережі.
Машуковський з коханим (фото: instagram.com/mashukovsky)
Топ-інфлюенсер України - Candy Superstar
Candy Superstar (справжнє ім’я - Наталія Вуглицька) - одна з найвідоміших молодих українських блогерок і топ-інфлюенсерок.
Вона здобула популярність завдяки відео у TikTok, YouTube та Instagram, де ділиться креативними лайфхаками, косплейними образами, розпаковками та гумористичними скетчами.
У 2024 році Forbes Україна визнав Candy Superstar інфлюенсеркою №1 в країні за масштабом аудиторії та доходів.
Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)
Блогер - прорив року - Русалонька
Русалонька XL відома своїм відвертим і часто провокаційним контентом, що балансує між "хайпом" і "хейтом".
Вона поєднує рекламні огляди, мукбанги та персональні влоги зі стильним образом.
Образ Діани є яскравим прикладом сучасної онлайн-слави, яка будується на постійних суперечностях і свідомому розмиванні меж між справжнім самовираженням та прорахованою стратегією для привернення уваги.
Русалонька (фото: instagram.com/xl.rusalochka.life)
Інста-мама України - Даша Євтух
Більше 4 мільйонів вподобань, 219 тисяч підписників і мільйони переглядів - усе це про сторінку Даші Євтух з Полтавщини у TikTok.
Попри те, що дівчина мешкає у невеликому селі, її прості й щирі відео про сільське життя та розпаковки покупок з місцевої крамниці стали справжнім хітом не лише в TikTok, а й в Instagram та YouTube.
Даша Євтух з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Найкращий чоловічий блог - Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч - відомий український шоумен, радіо- та телеведучий. Він двічі визнавався найкращим гравцем сезону інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?".
Нещодавно презентував новий проєкт "Коли я був маленьким", який змушує згадати найтепліші моменти - власне дитинство.
Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Найкращий beauty-блогер - Dark Dany
Данило - бойфренд Олега Машукоського. Він є професійним майстром-бровистом. Окрім того, чоловік уміло робить мейк-ап.
Найкращий food-блогер - Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська є незмінною ведучою (суддею) кулінарного шоу "МастерШеф".
Вона перемогла у третьому сезоні, а з 2020 року є суддею проєкту.
Крім того, вона є шеф-кухарем, ресторатором, засновницею кулінарних курсів та співавторкою кулінарних книг.
Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Найпопулярніший TikTok-блогер - Simbochka
Сімбочка, справжнє ім’я Каріна, - популярна блогерка в Instagram та TikTok з великою аудиторією.
Спочатку вона здобула увагу завдяки розважальному контенту, а згодом - завдяки стосункам зі співаком Іллею Парфенюком (Parfeniuk).
У 2024 році у пари народилася дочка, проте згодом вони розлучилися.
Наразі Каріна активно веде свій блог і відкрито ділиться деталями особистого життя. Цього року вона також увійшла до списку Forbes.
Сімбочка (фото: instagram.com/simbochkka)
Найкращий актор-інфлюенсер - Тарас Цимбалюк
Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" здобув любов глядачів своєю харизмою та талантом.
А тепер готується до нового важливого етапу в житті - він став героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк 14".
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Найкращий телеведучий-інфлюенсер - Юрій Горбунов
Ведучий масштабних розважальних програм із досвідом понад 30 років, один із найпрофесійніших ведучих прямих трансляцій, обличчя шоу "Голос країни".
Також він є актором, шоуменом і креативним кінопродюсером. Активно займається волонтерською діяльністю, шестиразовий лауреат премії "Телетріумф" та заслужений артист України.
Працює на телеканалі 1+1 з 2006 року і підтримує різноманітні благодійні ініціативи.
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Особливою стала номінація "Найкращий соціальний блогер 2025" - переможцями визнали всіх номінантів за вагомий внесок у допомогу Україні.
Як пройшла церемонія Bloggers Awards 2025
Подію відкрила засновниця премії, відома інфлюенсерка Тетяна Савіцька, інтерв'ю з якою ви можете прочитати на РБК-Україна.
Вона наголосила, що бути інфлюенсером сьогодні - "це не лише про популярність, а й про вплив, який має працювати на життя".
Тетяна Савіцька (фото: пресслужба)
Цей меседж ліг і в основу благодійної місії премії - збору 1,5 млн грн на роботизовані комплекси для підрозділу артрозвідки Нацгвардії, де служив загиблий брат Тетяни.
Церемонія розпочалася з хвилини мовчання у пам’ять про всіх, кого забрала війна.
Червона доріжка Bloggers Awards 2025 стала парадом сміливих образів і нетривіальних рішень.
Особливу увагу привернули Даша Євтух, яка з’явилася у своєму впізнаваному "легендарному" образі і волонтерка Євгенія Емеральд у яскравому червоному луці.
Названо кращих блогерів України (фото: РБК-Україна, instagram.com/dashaevtukh__official)
Серед гостей та номінантів не бракувало селебріті, які надихнули публіку експериментувати й виділятись.
На сцені для гостей виступили Kalush, Мішель Андраде, Олена Тополя та юна Софія Нерсесян.
Хто виступив на Bloggers Awards 2025 (фото: РБК-Україна)
Ведучими церемонії стали Андрій Чорновол та Валерія Товстолес, а нагороди переможцям вручали Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та представники партнерів події.
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