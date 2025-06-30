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Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаются

Понедельник 30 июня 2025 13:34
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Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаются Лучшие блогеры Украины 2025 (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

29 июня состоялась церемония награждения Bloggers Awards 2025 - первой в Украине официальной премии, которая признает инфлюенсеров как полноценную силу культурного, гражданского и информационного влияния.

РБК-Украина рассказывает, кто и за какие заслуги стал лучшим блогером.

Топ-блогеры Украины: кто они

Топ-блогер Украины - Олег Машуковский

Олег - медийный блогер-миллионник, артист, соучредитель видеосообществ, открытый ЛГБТ-активист с выразительным имиджем и влиянием в сети.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяМашуковский с возлюбленным (фото: instagram.com/mashukovsky)

Топ-инфлюенсер Украины - Candy Superstar

Candy Superstar (настоящее имя - Наталья Угличская) - одна из самых известных молодых украинских блогеров и топ-инфлюенсеров.

Она получила известность благодаря видео в TikTok, YouTube и Instagram, где делится креативными лайфхаками, косплейными образами, распаковками и юмористическими скетчами.

В 2024 году Forbes Украина признал Candy Superstar инфлюенсером №1 в стране по масштабу аудитории и доходов.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяCandy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Блогер - прорыв года - Русалочка

Русалочка XL известна своим откровенным и часто провокационным контентом, балансирующим между "хайпом" и "хейтом".

Она сочетает рекламные обзоры, мукбанги и персональные влоги со стильным образом.

Образ Дианы является ярким примером современной онлайн-славы, которая строится на постоянных противоречиях и сознательном размывании границ между настоящим самовыражением и просчитанной стратегией для привлечения внимания.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяРусалочка (фото: instagram.com/xl.rusalochka.life)

Инста-мама Украины - Даша Евтух

Более 4 миллионов лайков, 219 тысяч подписчиков и миллионы просмотров - все это о странице Даши Евтух с Полтавщины в TikTok.

Несмотря на то, что девушка живет в небольшом селе, ее простые и искренние видео о сельской жизни и распаковки покупок из местного магазина стали настоящим хитом не только в TikTok, но и в Instagram и YouTube.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяДаша Евтух с мужем и дочерью (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Лучший мужской блог - Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич - известный украинский шоумен, радио- и телеведущий. Он дважды признавался лучшим игроком сезона интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

Недавно презентовал новый проект "Когда я был маленьким", который заставляет вспомнить самые теплые моменты - собственное детство.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяАнатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Лучший beauty-блогер - Dark Dany

Даниил - бойфренд Олега Машукоского. Он является профессиональным мастером-бровистом. Кроме того, мужчина умело делает мейк-ап.

Лучший food-блогер - Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская является неизменной ведущей (судьей) кулинарного шоу "МастерШеф".

Она победила в третьем сезоне, а с 2020 года является судьей проекта.

Кроме того, она является шеф-поваром, ресторатором, основательницей кулинарных курсов и соавтором кулинарных книг.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяОльга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Самый популярный TikTok-блогер - Simbochka

Симбочка, настоящее имя Карина, - популярный блогер в Instagram и TikTok с большой аудиторией.

Сначала она получила внимание благодаря развлекательному контенту, а впоследствии - благодаря отношениям с певцом Ильей Парфенюком (Parfeniuk).

В 2024 году у пары родилась дочь, однако впоследствии они развелись.

Сейчас Карина активно ведет свой блог и открыто делится деталями личной жизни. В этом году она также вошла в список Forbes.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяСимбочка (фото: instagram.com/simbochkka)

Лучший актер-инфлюенсер - Тарас Цимбалюк

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" получил любовь зрителей своей харизмой и талантом.

А теперь готовится к новому важному этапу в жизни - он стал героем романтического реалити-шоу "Холостяк 14".

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяТарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Лучший телеведущий-инфлюенсер - Юрий Горбунов

Ведущий масштабных развлекательных программ с опытом более 30 лет, один из самых профессиональных ведущих прямых трансляций, лицо шоу "Голос страны".

Также он является актером, шоуменом и креативным кинопродюсером. Активно занимается волонтерской деятельностью, шестикратный лауреат премии "Телетриумф" и заслуженный артист Украины.

Работает на телеканале 1+1 с 2006 года и поддерживает различные благотворительные инициативы.

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяЮрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Особенной стала номинация "Лучший социальный блогер 2025" - победителями признали всех номинантов за весомый вклад в помощь Украине.

Как прошла церемония Bloggers Awards 2025

Событие открыла основательница премии, известный инфлюенсер Татьяна Савицкая, интервью с которой вы можете прочитать на РБК-Украина.

Она подчеркнула, что быть инфлюенсером сегодня - "это не только о популярности, но и о влиянии, которое должно работать на жизнь".

Названы лучшие блогеры Украины: кто они и чем занимаютсяТатьяна Савицкая (фото: пресс-служба)

Этот месседж лег и в основу благотворительной миссии премии - сбора 1,5 млн грн на роботизированные комплексы для подразделения артрозведки Нацгвардии, где служил погибший брат Татьяны.

Церемония началась с минуты молчания в память обо всех, кого забрала война.

Красная дорожка Bloggers Awards 2025 стала парадом смелых образов и нетривиальных решений.

Особое внимание привлекли Даша Евтух, которая появилась в своем узнаваемом "легендарном" образе и волонтер Евгения Эмеральд в ярком красном луке.

Названы лучшие блогеры Украины (фото: РБК-Украина, instagram.com/dashaevtukh__official)

Среди гостей и номинантов хватало селебрити, которые вдохновили публику экспериментировать и выделяться.

На сцене для гостей выступили Kalush, Мишель Андраде, Елена Тополя и юная София Нерсесян.

Кто выступил на Bloggers Awards 2025 (фото: РБК-Украина)

Ведущими церемонии стали Андрей Черновол и Валерия Товстолес, а награды победителям вручали Виктор Павлик, Антонина Хижняк, Юлия Ярмоленко и представители партнеров события.

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