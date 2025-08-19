"Не усвідомлює, що я його тато". Жогло заговорив про аутизм 4-річного сина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю коміка журналісту Юрі Гаврищаку для 24 каналу.

Володимир Жогло - про аутизм сина

Гуморист зізнався, що його сину Остапу незабаром виповниться п’ять років, але звичні для дітей цього віку навички - йому поки не під силу.

"У жовтні моєму синові виповниться п’ять років, але він досі не говорить і ще носить памперси. Він постійно працює з дуже кваліфікованими реабілітологами і, тим не менше це зовсім інший прогрес на який може сподіватися батько. Це зовсім інша специфіка розвитку і, відповідно, дитина ще не може виконувати базових завдань і не усвідомлює певних процесів”, - поділився Володимир.

Володимир Жогло із сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Він пояснив, що життя з особливою дитиною - це емоційний марафон, і батькам доводиться щоденно пристосовуватись до нової реальності.

"Ти маєш дорослу дитину, яка по факту поводиться як специфічна маленька дитина і це великий психологічний виклик для кожного. Процес прийняття, як на мене, ніколи не закінчується. Але з цим треба жити, приймати і усвідомлювати”, - наголосив комік.

Окремо він зазначив, що його родина досі не має точного діагнозу сина.

"Мені дуже прикро, що у нас немає діагнозу - аутизм. Бо коли йому ставили діагноз, то записали як - психічні патології”, - пояснив Жогло.

Попри щоденну роботу з фахівцями, помітного прориву у розвитку Остапа поки що немає.

Володимир Жогло із сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Прогрес у розвитку є, але він не видимий. Мені є з чим порівняти, бо є багато друзів у котрих нормотипові діти. У одного з них син два з половиною роки і у нього вже у сприйнятті реальності набагато більше розуміння, ніж у мого малого”, - порівняв артист.

Дитина лише починає повторювати прості слова, але ще не пов'язує їх зі змістом чи діями.

"Зараз ми на етапі, що він може повторювати певні короткі слова - мама чи тато. Але він не усвідомлює, що тато це я. Його можна стимулювати. Наприклад, він хоче з’їсти помідор. Я беру помідор і кажу: "Остап, скажи тато". Він повторює: “Тато”. Але щоб він сам до мене прийшов і сказав: "Тато дай помідор". Такого немає. У нього взагалі немає причинно-наслідкових зв’язків”, - розповів комік.

Володимир Жогло з дружиною та сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Попри складнощі, син Жогла зберігає життєрадісність і заряджає батьків позитивом щоранку.

"Для тих, хто має специфічних дітей, кожен день - це виклик. Але ранок у нас завжди починається радісно, тому що малий завжди прокидається усміхнений. Це заряджає дуже класно. Він не плаче, не вередує, у нього все класно", - підсумував гуморист.



Нагадаємо, у 2020-му у Володимир Жогло побрався зі своєю коханою Іриною, яка молодша за нього на вісім років.

Невдовзі після весілля у пари народився син Остап.