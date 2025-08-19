ua en ru
"Не осознает, что я его папа". Жогло заговорил об аутизме 4-летнего сына

Вторник 19 августа 2025 15:03
"Не осознает, что я его папа". Жогло заговорил об аутизме 4-летнего сына Владимир Жогло с сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный юморист Владимир Жогло рассказал о непростом пути воспитания сына с тяжелой задержкой развития.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью комика журналисту Юре Гаврищаку для 24 канала.

Владимир Жогло - об аутизме сына

Юморист признался, что его сыну Остапу скоро исполнится пять лет, но привычные для детей этого возраста навыки - ему пока не под силу.

"В октябре моему сыну исполнится пять лет, но он до сих пор не говорит и еще носит памперсы. Он постоянно работает с очень квалифицированными реабилитологами и, тем не менее это совсем другой прогресс на который может надеяться родитель. Это совсем другая специфика развития и, соответственно, ребенок еще не может выполнять базовые задачи и не осознает определенных процессов", - поделился Владимир.

&quot;Не осознает, что я его папа&quot;. Жогло заговорил об аутизме 4-летнего сынаВладимир Жогло с сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Он пояснил, что жизнь с особым ребенком - это эмоциональный марафон, и родителям приходится ежедневно приспосабливаться к новой реальности.

"Ты имеешь взрослого ребенка, который по факту ведет себя как специфический маленький ребенок и это большой психологический вызов для каждого. Процесс принятия, как по мне, никогда не заканчивается. Но с этим надо жить, принимать и осознавать", - подчеркнул комик.

Отдельно он отметил, что его семья до сих пор не имеет точного диагноза сына.

"Мне очень обидно, что у нас нет диагноза - аутизм. Потому что когда ему ставили диагноз, то записали как - психические патологии", - пояснил Жогло.

Несмотря на ежедневную работу со специалистами, заметного прорыва в развитии Остапа пока нет.

&quot;Не осознает, что я его папа&quot;. Жогло заговорил об аутизме 4-летнего сынаВладимир Жогло с сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Прогресс в развитии есть, но он не видимый. Мне есть с чем сравнить, потому что есть много друзей у которых нормотипичные дети. У одного из них сын два с половиной года и у него уже в восприятии реальности гораздо больше понимания, чем у моего малого", - сравнил артист.

Ребенок только начинает повторять простые слова, но еще не связывает их со смыслом или действиями.

"Сейчас мы на этапе, что он может повторять определенные короткие слова - мама или папа. Но он не осознает, что папа это я. Его можно стимулировать. Например, он хочет съесть помидор. Я беру помидор и говорю: "Остап, скажи папа". Он повторяет: "Папа". Но чтобы он сам ко мне пришел и сказал: "Папа дай помидор". Такого нет. У него вообще нет причинно-следственных связей", - рассказал комик.

&quot;Не осознает, что я его папа&quot;. Жогло заговорил об аутизме 4-летнего сынаВладимир Жогло с женой и сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Несмотря на сложности, сын Жогло сохраняет жизнерадостность и заряжает родителей позитивом каждое утро.

"Для тех, кто имеет специфических детей, каждый день - это вызов. Но утро у нас всегда начинается радостно, потому что малыш всегда просыпается улыбающийся. Это заряжает очень классно. Он не плачет, не капризничает, у него все классно", - подытожил юморист.


Напомним, в 2020-м в Владимир Жогло женился на своей возлюбленной Ирине, которая моложе его на восемь лет.

Вскоре после свадьбы у пары родился сын Остап.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

