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"Ненавиджу витівки": Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про конфлікт з Клопотенком

Вівторок 05 серпня 2025 21:51
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"Ненавиджу витівки": Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про конфлікт з Клопотенком Ектор Хіменес-Браво і Євген Клопотенко (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий шеф-кухар та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво прокоментував ситуацію з Євгеном Клопотенком, який нещодавно заявив, що той заблокував його у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ресторатора Маші Єфросиніній.

Чи була сварка між Ектором Хіменесом-Браво і Клопотенком?

Зі слів судді "МастерШеф", обидва були здивовані інцидентом - і з’ясували, що блокування насправді не було.

"Я заходжу в TikTok і бачу там відео Клопотенка, де той каже: "Ектор мене заблокував". Я заходжу у свій Instagram - і реально не можу його знайти", - розповів Хіменес-Браво.

Ресторатор каже, що у списку заблокованих Клопотенка теж не було.

"Я такий: що ж відбувається??", - додав Ектор.

Щоб остаточно розібратися, вони зустрілися особисто.

&quot;Ненавиджу витівки&quot;: Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про конфлікт з КлопотенкомЕктор Хіменес-Браво і Євген Клопотенко (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Ми зустрілися у БАО віч-на-віч. Так, це я запропонував зустрітися, бо я не розумів, чому раптом я мав блокувати Клопотенка. Він випускник МастерШеф, мій випускник. Не було жодної причини блокувати його", - сказав шеф-кухар.

Під час особистої розмови з Євгеном Ектор наголосив, що в умовах повномасштабної війни подібні непорозуміння й публічні заяви - недоречні й шкідливі.

"Клопотенко, зараз іде війна. Ми всередині війни. І зараз взагалі не час для витівок. Я ненавиджу витівки, особливо коли вони неправдиві. Тож давай з’ясуємо ситуацію", - казав колезі Хіменес-Браво.

Після особистої розмови обидва дійшли висновку, що, ймовірно, сталася технічна помилка.

Згодом Євген повідомив, що знову бачить сторінку Ектора в Instagram. Вони обмінялися повідомленнями - і тепер точно знають, що ніхто з них нікого не блокував.

"Чесно кажучи, це було щось дуже дивне. Я був засмучений. Я розмовляв зі своєю SMM-командою і питав, що, можливо, хтось випадково його заблокував, або може чиїсь діти, які його ненавидять... Але команда сказала: "Ні, ми реально не можемо його знайти". Тож у будь-якому разі я його не блокував. Я взагалі не блокую нікого після тих двох перших років хейту", - підсумував кулінар.

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Ектор Хіменес-Браво Євгеній Клопотенко Зірки шоу-бізнесу
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