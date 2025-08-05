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"Ненавижу выходки": Эктор Хименес-Браво прокомментировал слухи о конфликте с Клопотенко

Вторник 05 августа 2025 21:51
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"Ненавижу выходки": Эктор Хименес-Браво прокомментировал слухи о конфликте с Клопотенко Эктор Хименес-Браво и Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво прокомментировал ситуацию с Евгением Клопотенко, который недавно заявил, что тот его заблокировал в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ресторатора Маше Ефросининой.

Была ли ссора между Эктором Хименесом-Браво и Клопотенко?

По словам судьи "МастерШеф", оба были удивлены инцидентом - и выяснили, что блокировки на самом деле не было.

"Я захожу в TikTok и вижу там видео Клопотенко, где тот говорит: "Эктор меня заблокировал". Я захожу в свой Instagram - и реально не могу его найти", - рассказал Хименес-Браво.

Ресторатор говорит, что в списке заблокированных Клопотенко тоже не было.

"Я такой: что же происходит?", - добавил Эктор.

Чтобы окончательно разобраться, они встретились лично.

&quot;Ненавижу выходки&quot;: Эктор Хименес-Браво прокомментировал слухи о конфликте с КлопотенкоЭктор Хименес-Браво и Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Мы встретились у БАО с глазу на глаз. Да, это я предложил встретиться, потому что я не понимал, почему вдруг я должен был блокировать Клопотенко. Он выпускник МастерШеф, мой выпускник. Не было никакой причины блокировать его", - сказал шеф-повар.

Во время личного разговора с Евгением Эктор подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобные недоразумения и публичные заявления - неуместны и вредны.

"Клопотенко, сейчас идет война. Мы внутри войны. И сейчас вообще не время для выходок. Я ненавижу выходки, особенно когда они неправдивы. Поэтому давай выясним ситуацию", - говорил коллеге Хименес-Браво.

После личного разговора оба пришли к выводу, что, вероятно, произошла техническая ошибка.

Впоследствии Евгений сообщил, что снова видит страницу Эктора в Instagram. Они обменялись сообщениями - и теперь точно знают, что никто из них никого не блокировал.

"Честно говоря, это было что-то очень странное. Я был расстроен. Я разговаривал со своей SMM-командой и спрашивал, что, возможно, кто-то случайно его заблокировал, или может чьи-то дети, которые его ненавидят... Но команда сказала: "Нет, мы реально не можем его найти". Так что в любом случае я его не блокировал. Я вообще не блокирую никого после тех двух первых лет хейта", - подытожил кулинар.

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