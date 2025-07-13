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Справжній японський майонез за 5 хвилин. Ектор та переможниця "МастерШеф" показали простий рецепт (відео)

Неділя 13 липня 2025 17:35
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Справжній японський майонез за 5 хвилин. Ектор та переможниця "МастерШеф" показали простий рецепт (відео) Ненсі Топко та Ектор Хіменес-Браво (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво та переможниця нового сезону Ненсі Топко поділилися незвичайним рецептом. Вони показали, як дуже швидко та просто зробити японський майонез.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний допис Ектора та Ненсі в Instagram.

Як приготувати японський майонез - рецепт від зірок "МастерШеф"

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 1 чайна ложка цукру
  • половина чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • 1 столова ложка рисового оцту
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • 150-200 мілілітрів соєвої олії.

Також вам точно знадобиться блендер, адже саме ним ви будете збивати всі компоненти майбутнього майонезу.

Просто влийте яйце в чашу, а потім додавайте туди всі інгредієнти. Далі збивайте все це блендером, як показано на відео. Коли майонез отримає однорідну консистенцію та кремову текстуру - він готовий. Як зазначено у рецепті, яким з Ектором та фанами поділилася Ненсі, готовий соус можна зберігати у холодильнику.

Суддя "МастерШеф" та переможниця шоу креативно розіграли фінал свого відео. Ненсі дала Ектору спробувати майонез, а він, просто як на шоу, приготував чорний фартух. І якби Топко не вразила Хіменеса-Браво своїм соусом, то він нібито міг її "засудити". Втім, цього не сталося.

Ектор був задоволений майонезом і похвалив Ненсі. До речі, на самому початку відео можна помітити жарт про азійські страви, через які глядачі критикували Топко. Як відомо, вибір суддів в фіналі "МастерШеф" оцінили не всі. А нині ж Ектор та Ненсі дали зрозуміти, що не планують ображатися на хейт.

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МастерШеф Новини шоу-бізнесу Ектор Хіменес-Браво Рецепти Зірки шоу-бізнесу
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