Несподіваний дебют: донька Сумської заснувала власний бренд одягу

Анна Борисюк, молодша донька відомої акторки Ольги Сумської, зробила несподіваний крок у світ моди - вона презентувала власний бренд спортивного одягу під назвою Ganzen_ua.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Донька Сумська створила бренд спортивного одягу

"Це проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт усередині мене, йшов у напрямку всіх моїх хаотичних думок, у яких все одно світив найяскравіше", - поділилася Анна.

За словами Анни, це не просто колекція речей, а глибоко особистий проєкт, натхненний її внутрішніми переживаннями та пошуком себе.

"Це не про одяг. Це про мене і мої почуття. Це про мою віру в те, що вчора все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою", - зазначила донька Сумської.

"Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала. Тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше і вільніше", - підсумувала вона.

Дочка Сумської розповіла про свій бренд (фото: instagram.com/ganzen_ua)

Як відреагувала Ольга Сумська

Зіркова мама тут же прокоментувала публікацію дочки, поставивши в коментарях смайлики у вигляді вогню.

Як відреагувала Ольга Сумська (скриншот)

Хто така Анна Борисюк

Анна Борисюк - молодша донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Хоча дівчина вже здобула акторську освіту і встигла попрацювати на сцені разом із батьками, вона вирішила кардинально змінити напрямок своєї діяльності.

Наприкінці 2024 року в коментарі для "Люкс ФМ" Анна зізналася, що давно мріяла спробувати себе в чомусь новому, але постійно відкладала ці плани.

Останніми роками вона працювала акторкою та заробляла кошти, щоб інвестувати їх у власну справу. Тепер Анна зосередилася на створенні модного бренду спортивного одягу та розвитку власного бізнесу.