Неожиданный дебют: дочь Сумской основала собственный бренд одежды
Анна Борисюк, младшая дочь известной актрисы Ольги Сумской, сделала неожиданный шаг в мир моды - она презентовала собственный бренд спортивной одежды под названием Ganzen_ua.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Дочь Сумской создала бренд спортивной одежды
"Это проект, переживший все стадии принятия, перевернул Вселенную внутри меня, шел по направлению всех моих хаотических мыслей, в которых все равно светил ярче всего", - поделилась Анна.
По словам Анны, это не просто коллекция вещей, а глубоко личный проект, вдохновленный ее внутренними переживаниями и поиском себя.
"Это не про одежду. Это про меня и мои чувства. Это о моей вере в то, что вчера все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой", - отметила дочь Сумской.
"Я нашла свою безопасную среду, которую так долго искала. Поэтому хочу, чтобы всем стало в ней безопаснее, сильнее и свободнее", - подытожила она.
Дочь Сумской рассказала о своем бренде (фото: instagram.com/ganzen_ua)
Как отреагировала Ольга Сумская
Звездная мама тут же прокомментировала публикацию дочери, поставив в комментариях смайлики в виде огня.
Как отреагировала Ольга Сумская (скриншот)
Кто такая Анна Борисюк
Анна Борисюк - младшая дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Хотя девушка уже получила актерское образование и успела поработать на сцене вместе с родителями, она решила кардинально изменить направление своей деятельности.
В конце 2024 года в комментарии для "Люкс ФМ" Анна призналась, что давно мечтала попробовать себя в чем-нибудь новом, но постоянно откладывала эти планы.
В последние годы она работала актрисой и зарабатывала средства, чтобы инвестировать их в собственное дело. Теперь Анна сосредоточилась на создании модного бренда спортивной одежды и развитии собственного бизнеса.
