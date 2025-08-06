ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Netflix вийшла перша частина 2 сезону "Венздей": перші оцінки критиків

Середа 06 серпня 2025 13:02
UA EN RU
На Netflix вийшла перша частина 2 сезону "Венздей": перші оцінки критиків Кадр з серіалу "Венздей"
Автор: Іванна Пашкевич

Після півторарічної паузи "Венздей" знову на екранах. Стрімінговий сервіс Netflix представив першу частину другого сезону популярного серіалу - і шанувальники одразу кинулися до перегляду. Продовження пригод дочки з родини Аддамсів в інтерпретації Дженни Ортеги вже отримало перші оцінки від критиків.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

Дженна Ортега знову в центрі уваги

Окремі рецензії, як-от від The Telegraph, підкреслюють, що Дженна Ортега залишається ідеальною Венздей Аддамс.

Її погляд "мов алмазне свердло", а насуплений вираз обличчя - "від якого кров замерзає навіть у спеку".

На Netflix вийшла перша частина 2 сезону &quot;Венздей&quot;: перші оцінки критиківКадр з серіалу "Венздей 2"

Видання також називає серіал "вбивчо приємним" та відзначає режисуру Тіма Бертона, який знову долучився до створення серіалу, а також блискуче повернення Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїса Гусмана (Гомес) і Крістофера Ллойда (репетитор з Невермор).

Справжнім відкриттям стала Джоанна Ламлі в ролі бабусі Гестер Фрамп - хімія між її персонажем і Зета-Джонс, за словами оглядачів, "тріскуча".

На Netflix вийшла перша частина 2 сезону &quot;Венздей&quot;: перші оцінки критиківКадр з серіалу "Венздей 2"

Сюжет, герої і забагато всього

Однак Collider наголошує, що серіал часом "затягує", а через велику кількість нових персонажів старим героям не вистачає часу на екрані.

Наприклад, Енід - колишня "права рука" Венздей - у другому сезоні відійшла на другий план.

І хоча новачки - Стів Бушемі, Біллі Пайпер та Тандіве Ньютон - добре справляються зі своїми ролями, сюжетна насиченість подекуди шкодить драматургії.

На Netflix вийшла перша частина 2 сезону &quot;Венздей&quot;: перші оцінки критиківКадр з серіалу "Венздей 2"

Також Collider звертає увагу на поглиблення міфології шоу, зокрема сюжетну лінію психіатричної клініки Віллоу-Гілл та взаємодії Нормів і Ізгоїв.

Стосунки Венздей та Мортіші - головна емоційна лінія

Окрему увагу критики приділили розвитку стосунків між Венздей і її матір’ю Мортішею.

"Їхня напруга, конфлікт і спільні сцени стали емоційним центром сезону. І хоча Венздей відмовляється редагувати свій роман і бореться з новими здібностями, Мортіша намагається її захистити - і це справжня драма про покоління та тягар спадковості", - пише Collider.

На Netflix вийшла перша частина 2 сезону &quot;Венздей&quot;: перші оцінки критиківКадр з серіалу "Венздей 2"

Візуально - бездоганно, але "забагато кухарів"

Видання Looper хвалить нові декорації та художнє оформлення сезону, які "вивели шоу на новий рівень".

Водночас критики визнають: сезон перенасичений подіями та персонажами, що створює відчуття "хаотичного шоу”.

Особливо їдко згадано долю деяких персонажів: "Шериф Галпін помирає, і його нікому оплакувати".

Попри дрібні недоліки, більшість критиків погоджуються - другий сезон "Венздей" гідно продовжив історію.

Серіал зберіг готичну атмосферу, характерний гумор і не боїться ризикувати.

А фінальна частина сезону, яка вийде вже 6 вересня 2025 року, обіцяє ще більше моторошних відкриттів.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Looper, The Telegraph, Collider.

Читайте РБК-Україна в Google News
Актори Фільми Зірки
Новини
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО