На Netflix вийшла перша частина 2 сезону "Венздей": перші оцінки критиків
Після півторарічної паузи "Венздей" знову на екранах. Стрімінговий сервіс Netflix представив першу частину другого сезону популярного серіалу - і шанувальники одразу кинулися до перегляду. Продовження пригод дочки з родини Аддамсів в інтерпретації Дженни Ортеги вже отримало перші оцінки від критиків.
Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.
Дженна Ортега знову в центрі уваги
Окремі рецензії, як-от від The Telegraph, підкреслюють, що Дженна Ортега залишається ідеальною Венздей Аддамс.
Її погляд "мов алмазне свердло", а насуплений вираз обличчя - "від якого кров замерзає навіть у спеку".
Кадр з серіалу "Венздей 2"
Видання також називає серіал "вбивчо приємним" та відзначає режисуру Тіма Бертона, який знову долучився до створення серіалу, а також блискуче повернення Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїса Гусмана (Гомес) і Крістофера Ллойда (репетитор з Невермор).
Справжнім відкриттям стала Джоанна Ламлі в ролі бабусі Гестер Фрамп - хімія між її персонажем і Зета-Джонс, за словами оглядачів, "тріскуча".
Кадр з серіалу "Венздей 2"
Сюжет, герої і забагато всього
Однак Collider наголошує, що серіал часом "затягує", а через велику кількість нових персонажів старим героям не вистачає часу на екрані.
Наприклад, Енід - колишня "права рука" Венздей - у другому сезоні відійшла на другий план.
І хоча новачки - Стів Бушемі, Біллі Пайпер та Тандіве Ньютон - добре справляються зі своїми ролями, сюжетна насиченість подекуди шкодить драматургії.
Кадр з серіалу "Венздей 2"
Також Collider звертає увагу на поглиблення міфології шоу, зокрема сюжетну лінію психіатричної клініки Віллоу-Гілл та взаємодії Нормів і Ізгоїв.
Стосунки Венздей та Мортіші - головна емоційна лінія
Окрему увагу критики приділили розвитку стосунків між Венздей і її матір’ю Мортішею.
"Їхня напруга, конфлікт і спільні сцени стали емоційним центром сезону. І хоча Венздей відмовляється редагувати свій роман і бореться з новими здібностями, Мортіша намагається її захистити - і це справжня драма про покоління та тягар спадковості", - пише Collider.
Кадр з серіалу "Венздей 2"
Візуально - бездоганно, але "забагато кухарів"
Видання Looper хвалить нові декорації та художнє оформлення сезону, які "вивели шоу на новий рівень".
Водночас критики визнають: сезон перенасичений подіями та персонажами, що створює відчуття "хаотичного шоу”.
Особливо їдко згадано долю деяких персонажів: "Шериф Галпін помирає, і його нікому оплакувати".
Попри дрібні недоліки, більшість критиків погоджуються - другий сезон "Венздей" гідно продовжив історію.
Серіал зберіг готичну атмосферу, характерний гумор і не боїться ризикувати.
А фінальна частина сезону, яка вийде вже 6 вересня 2025 року, обіцяє ще більше моторошних відкриттів.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Looper, The Telegraph, Collider.