На Netflix вийшла перша частина 2 сезону "Венздей": перші оцінки критиків

Дженна Ортега знову в центрі уваги

Окремі рецензії, як-от від The Telegraph, підкреслюють, що Дженна Ортега залишається ідеальною Венздей Аддамс.

Її погляд "мов алмазне свердло", а насуплений вираз обличчя - "від якого кров замерзає навіть у спеку".

Кадр з серіалу "Венздей 2"

Видання також називає серіал "вбивчо приємним" та відзначає режисуру Тіма Бертона, який знову долучився до створення серіалу, а також блискуче повернення Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїса Гусмана (Гомес) і Крістофера Ллойда (репетитор з Невермор).

Справжнім відкриттям стала Джоанна Ламлі в ролі бабусі Гестер Фрамп - хімія між її персонажем і Зета-Джонс, за словами оглядачів, "тріскуча".

Кадр з серіалу "Венздей 2"

Сюжет, герої і забагато всього

Однак Collider наголошує, що серіал часом "затягує", а через велику кількість нових персонажів старим героям не вистачає часу на екрані.

Наприклад, Енід - колишня "права рука" Венздей - у другому сезоні відійшла на другий план.

І хоча новачки - Стів Бушемі, Біллі Пайпер та Тандіве Ньютон - добре справляються зі своїми ролями, сюжетна насиченість подекуди шкодить драматургії.

Кадр з серіалу "Венздей 2"

Також Collider звертає увагу на поглиблення міфології шоу, зокрема сюжетну лінію психіатричної клініки Віллоу-Гілл та взаємодії Нормів і Ізгоїв.

Стосунки Венздей та Мортіші - головна емоційна лінія

Окрему увагу критики приділили розвитку стосунків між Венздей і її матір’ю Мортішею.

"Їхня напруга, конфлікт і спільні сцени стали емоційним центром сезону. І хоча Венздей відмовляється редагувати свій роман і бореться з новими здібностями, Мортіша намагається її захистити - і це справжня драма про покоління та тягар спадковості", - пише Collider.

Кадр з серіалу "Венздей 2"

Візуально - бездоганно, але "забагато кухарів"

Видання Looper хвалить нові декорації та художнє оформлення сезону, які "вивели шоу на новий рівень".

Водночас критики визнають: сезон перенасичений подіями та персонажами, що створює відчуття "хаотичного шоу”.

Особливо їдко згадано долю деяких персонажів: "Шериф Галпін помирає, і його нікому оплакувати".

Попри дрібні недоліки, більшість критиків погоджуються - другий сезон "Венздей" гідно продовжив історію.

Серіал зберіг готичну атмосферу, характерний гумор і не боїться ризикувати.

А фінальна частина сезону, яка вийде вже 6 вересня 2025 року, обіцяє ще більше моторошних відкриттів.