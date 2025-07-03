"Невимовний біль". Зірки емоційно відреагували на смерть Тетяни Шеліги (фото)

Зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга померла 3 липня у віці 76 років. Її смерть стала гіркою втратою для сцени та телебачення.

РБК-Україна розповідає, як українські зірки відреагували на втрату колеги.

Що відомо про смерть Тетяни Шеліги

Трагічну новину повідомила донька актори Анастасія. 3 липня вона опублікувала допис, у якому попрощалася з мамою.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату і час прощання повідомлю пізніше", - написала вона.

Причину смерті дочка розкривати не стала. Раніше вона розповідала, що мама перебувала у важкому стані.

Тетяна Шеліга померла (скриншот)

Як відреагували зірки

Звістка про смерть сколихнула мистецьке середовище. Актори, телеведучі та діячі культури почали висловлювати свої співчуття в коментарях та окремих дописах.

Одними з перших на втрату зреагували Ірма Вітовська, Ольга Сумська, Віталіна Біблів, Анжеліка Рудницька, Інна Білоконь, Сергій Калантай, Анастасія Сагайдачна та Катерина Тишкевич.

"О Боже... Мої співчуття. Світла пам'ять, Танічка".

"Наші співчуття... Царство небесне чудовій людині та прекрасній актрисі".

"Таня-Танічка... Який невимовний біль. Анастасіє, щиро співчуваю важкій втраті, скорблю разом з вами".

"Мої співчуття. Світла пам'ять".

"Полетіла... Дякуємо за ваше світло, талант. Глибокі співчуття близьким пані Тетяни".

Щирі співчуття рідним, близьким. Світла і вічна пам'ять пані Тетяні".

Як зірки відреагували на смерть акторки (скриншоти)

Тетяна Шеліга: коротка біографія

Українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Народилася в Києві 10 грудня 1948 року.

В 1972-му закінчила школу-студію ім. Немировича-Данченка при МХАТ. Згодом переїхала до Севастополя, де провела 24 роки на сцені місцевого театру.

Там вона зіграла ролі, "про які лише можна мріяти". У 1995-му акторка долучилася до театру імені Лесі Українки, де працювала до 2010-го.

В доробку акторки десятки телевізійних робіт. Серед останніх були серіали "Коли ми вдома", "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".