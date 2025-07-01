Ада Роговцева показала архівне фото з сином, який помер від раку 13 років тому

Легендарна українська акторка театру і кіно Ада Роговцева показала рідкісне фото зі своїм сином Костянтином Степанковим-молодшим, який помер 13 років тому від страшної хвороби.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на її публікацію в соцмережі Facebook .

"1 липня 2012 року день смерті мого сина", - лаконічно написала вона.

На фото Костянтин ніжно обіймає маму, а Роговцева стоїть, упершись рукою йому в груди.

Обличчя чоловіка практично неможливо розгледіти через панаму, окуляри та довгу бороду.

Фото передає емоції близькості та теплоти між матір'ю і сином, а чорно-біла гама надає йому певної драматичності та позачасовості.

Ада Роговцева з сином (фото: facebook.com/adarogovtseva)

У коментарях до публікації користувачі висловлюють Роговцевій свої співчуття і пишуть слова підтримки.

Що відомо про сина Ади Роговцевої

Костянтин Степанков-молодший народився у 1962 році. Його назвали на честь батька - актора театру і кіно, педагога Костянтина Степанкова.

Костянтин був талановитим театральним режисером і кінематографістом, а також активно займався екологічною діяльністю.

Він працював у Міжнародній академії екології та брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Ада Роговцева неодноразово згадувала, що здоров'я сина серйозно постраждало через вплив Чорнобиля. Вона зазначала, що він отримав значну дозу радіації, що надалі могло вплинути на розвиток його хвороби.

У 2012 році в нього виявили рак печінки. Захворювання було виявлено надто пізно, і, попри складне лікування, Костянтин пішов із життя всього через чотири місяці після поставленого діагнозу.

Йому було 49 років.

Ада Роговцева з чоловіком, сином і донькою (фото: facebook.com/adarogovtseva)