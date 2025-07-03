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"Неописуемая боль". Звезды эмоционально отреагировали на смерть Татьяны Шелиги (фото)

Четверг 03 июля 2025 15:48
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"Неописуемая боль". Звезды эмоционально отреагировали на смерть Татьяны Шелиги (фото) Как Сумская, Библив, Витовская и другие актеры реагируют на смерть Шелиги (фото: facebook.com/tat.ana.seliga)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда "Коли ми вдома" Татьяна Шелига умерла 3 июля в возрасте 76 лет. Ее смерть стала горькой потерей для сцены и телевидения.

РБК-Украина рассказывает, как украинские звезды отреагировали на потерю коллеги.

Что известно о смерти Татьяны Шелиги

Трагическую новость сообщила дочь актрисы Анастасия. 3 июля она опубликовала сообщение, в котором попрощалась с мамой.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату и время прощания сообщу позже", - написала она.

Причину смерти дочь раскрывать не стала. Ранее она рассказывала, что мама находилась в тяжелом состоянии.

&quot;Неописуемая боль&quot;. Звезды эмоционально отреагировали на смерть Татьяны Шелиги (фото)Татьяна Шелига умерла (скриншот)

Как отреагировали звезды

Известие о смерти всколыхнуло художественную среду. Актеры, телеведущие и деятели культуры начали выражать свои соболезнования в комментариях и отдельных сообщениях.

Одними из первых на потерю среагировали Ирма Витовская, Ольга Сумская, Виталина Библив, Анжелика Рудницкая, Инна Белоконь, Сергей Калантай, Анастасия Сагайдачная и Екатерина Тышкевич.

  • "О Боже... Мои соболезнования. Светлая память, Танечка".
  • "Наши соболезнования... Царство небесное замечательному человеку и прекрасной актрисе".
  • "Таня-Таничка... Какая невыразимая боль. Анастасия, искренне сочувствую тяжелой утрате, скорблю вместе с вами".
  • "Мои соболезнования. Светлая память".
  • "Улетела... Спасибо за ваш свет, талант. Глубокие соболезнования близким госпожи Татьяны".
  • Искренние соболезнования родным, близким. Светлая и вечная память госпоже Татьяне".
Как звезды отреагировали на смерть актрисы (скриншоты)

Татьяна Шелига: краткая биография

Украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Родилась в Киеве 10 декабря 1948 года.

В 1972-м окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. Впоследствии переехала в Севастополь, где провела 24 года на сцене местного театра.

Там она сыграла роли, "о которых только можно мечтать". В 1995-м актриса присоединилась к театру имени Леси Украинки, где работала до 2010-го.

В активе актрисы десятки телевизионных работ. Среди последних были сериалы "Коли ми вдома", "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".

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При написании материала были использованы следующие источники: Facebook Татьяны Шелиги, Ольги Сумской, комментарии под сообщениями.

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