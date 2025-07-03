"Неописуемая боль". Звезды эмоционально отреагировали на смерть Татьяны Шелиги (фото)

Звезда "Коли ми вдома" Татьяна Шелига умерла 3 июля в возрасте 76 лет. Ее смерть стала горькой потерей для сцены и телевидения.

РБК-Украина рассказывает, как украинские звезды отреагировали на потерю коллеги.

Что известно о смерти Татьяны Шелиги

Трагическую новость сообщила дочь актрисы Анастасия. 3 июля она опубликовала сообщение, в котором попрощалась с мамой.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату и время прощания сообщу позже", - написала она.

Причину смерти дочь раскрывать не стала. Ранее она рассказывала, что мама находилась в тяжелом состоянии.

Татьяна Шелига умерла (скриншот)

Как отреагировали звезды

Известие о смерти всколыхнуло художественную среду. Актеры, телеведущие и деятели культуры начали выражать свои соболезнования в комментариях и отдельных сообщениях.

Одними из первых на потерю среагировали Ирма Витовская, Ольга Сумская, Виталина Библив, Анжелика Рудницкая, Инна Белоконь, Сергей Калантай, Анастасия Сагайдачная и Екатерина Тышкевич.

"О Боже... Мои соболезнования. Светлая память, Танечка".

"Наши соболезнования... Царство небесное замечательному человеку и прекрасной актрисе".

"Таня-Таничка... Какая невыразимая боль. Анастасия, искренне сочувствую тяжелой утрате, скорблю вместе с вами".

"Мои соболезнования. Светлая память".

"Улетела... Спасибо за ваш свет, талант. Глубокие соболезнования близким госпожи Татьяны".

Искренние соболезнования родным, близким. Светлая и вечная память госпоже Татьяне".

Как звезды отреагировали на смерть актрисы (скриншоты)

Татьяна Шелига: краткая биография

Украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Родилась в Киеве 10 декабря 1948 года.

В 1972-м окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. Впоследствии переехала в Севастополь, где провела 24 года на сцене местного театра.

Там она сыграла роли, "о которых только можно мечтать". В 1995-м актриса присоединилась к театру имени Леси Украинки, где работала до 2010-го.

В активе актрисы десятки телевизионных работ. Среди последних были сериалы "Коли ми вдома", "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".