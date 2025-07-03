"Неописуемая боль". Звезды эмоционально отреагировали на смерть Татьяны Шелиги (фото)
Звезда "Коли ми вдома" Татьяна Шелига умерла 3 июля в возрасте 76 лет. Ее смерть стала горькой потерей для сцены и телевидения.
РБК-Украина рассказывает, как украинские звезды отреагировали на потерю коллеги.
Что известно о смерти Татьяны Шелиги
Трагическую новость сообщила дочь актрисы Анастасия. 3 июля она опубликовала сообщение, в котором попрощалась с мамой.
"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату и время прощания сообщу позже", - написала она.
Причину смерти дочь раскрывать не стала. Ранее она рассказывала, что мама находилась в тяжелом состоянии.
Татьяна Шелига умерла (скриншот)
Как отреагировали звезды
Известие о смерти всколыхнуло художественную среду. Актеры, телеведущие и деятели культуры начали выражать свои соболезнования в комментариях и отдельных сообщениях.
Одними из первых на потерю среагировали Ирма Витовская, Ольга Сумская, Виталина Библив, Анжелика Рудницкая, Инна Белоконь, Сергей Калантай, Анастасия Сагайдачная и Екатерина Тышкевич.
- "О Боже... Мои соболезнования. Светлая память, Танечка".
- "Наши соболезнования... Царство небесное замечательному человеку и прекрасной актрисе".
- "Таня-Таничка... Какая невыразимая боль. Анастасия, искренне сочувствую тяжелой утрате, скорблю вместе с вами".
- "Мои соболезнования. Светлая память".
- "Улетела... Спасибо за ваш свет, талант. Глубокие соболезнования близким госпожи Татьяны".
- Искренние соболезнования родным, близким. Светлая и вечная память госпоже Татьяне".
Татьяна Шелига: краткая биография
Украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Родилась в Киеве 10 декабря 1948 года.
В 1972-м окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ. Впоследствии переехала в Севастополь, где провела 24 года на сцене местного театра.
Там она сыграла роли, "о которых только можно мечтать". В 1995-м актриса присоединилась к театру имени Леси Украинки, где работала до 2010-го.
В активе актрисы десятки телевизионных работ. Среди последних были сериалы "Коли ми вдома", "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".
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При написании материала были использованы следующие источники: Facebook Татьяны Шелиги, Ольги Сумской, комментарии под сообщениями.