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"Невимовний біль". Зірки емоційно відреагували на смерть Тетяни Шеліги (фото)

Як Сумська, Біблів, Вітовська та інші актори реагують на смерть Шеліги (фото: facebook.com/tat.ana.seliga)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга померла 3 липня у віці 76 років. Її смерть стала гіркою втратою для сцени та телебачення.

РБК-Україна розповідає, як українські зірки відреагували на втрату колеги.

Що відомо про смерть Тетяни Шеліги

Трагічну новину повідомила донька актори Анастасія. 3 липня вона опублікувала допис, у якому попрощалася з мамою.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату і час прощання повідомлю пізніше", - написала вона.

Причину смерті дочка розкривати не стала. Раніше вона розповідала, що мама перебувала у важкому стані.

Тетяна Шеліга померла (скриншот)

Як відреагували зірки

Звістка про смерть сколихнула мистецьке середовище. Актори, телеведучі та діячі культури почали висловлювати свої співчуття в коментарях та окремих дописах.

Одними з перших на втрату зреагували Ірма Вітовська, Ольга Сумська, Віталіна Біблів, Анжеліка Рудницька, Інна Білоконь, Сергій Калантай, Анастасія Сагайдачна та Катерина Тишкевич. 

  • "О Боже... Мої співчуття. Світла пам'ять, Танічка".
  • "Наші співчуття... Царство небесне чудовій людині та прекрасній актрисі".
  • "Таня-Танічка... Який невимовний біль. Анастасіє, щиро співчуваю важкій втраті, скорблю разом з вами".
  • "Мої співчуття. Світла пам'ять".
  • "Полетіла... Дякуємо за ваше світло, талант. Глибокі співчуття близьким пані Тетяни".
  • Щирі співчуття рідним, близьким. Світла і вічна пам'ять пані Тетяні".
 Як зірки відреагували на смерть акторки (скриншоти)

Тетяна Шеліга: коротка біографія 

Українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Народилася в Києві 10 грудня 1948 року.

В 1972-му закінчила школу-студію ім. Немировича-Данченка при МХАТ. Згодом переїхала до Севастополя, де провела 24 роки на сцені місцевого театру. 

Там вона зіграла ролі, "про які лише можна мріяти". У 1995-му акторка долучилася до театру імені Лесі Українки, де працювала до 2010-го. 

В доробку акторки десятки телевізійних робіт. Серед останніх були серіали "Коли ми вдома",  "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook Тетяни Шеліги, Ольги Сумської, коментарі під дописами.

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