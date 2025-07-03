"Невимовний біль". Зірки емоційно відреагували на смерть Тетяни Шеліги (фото)

Зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга померла 3 липня у віці 76 років. Її смерть стала гіркою втратою для сцени та телебачення.
РБК-Україна розповідає, як українські зірки відреагували на втрату колеги.
Трагічну новину повідомила донька актори Анастасія. 3 липня вона опублікувала допис, у якому попрощалася з мамою.
"RIP (10.12.1948-3.07.2025) Дату і час прощання повідомлю пізніше", - написала вона.
Причину смерті дочка розкривати не стала. Раніше вона розповідала, що мама перебувала у важкому стані.
Звістка про смерть сколихнула мистецьке середовище. Актори, телеведучі та діячі культури почали висловлювати свої співчуття в коментарях та окремих дописах.
Одними з перших на втрату зреагували Ірма Вітовська, Ольга Сумська, Віталіна Біблів, Анжеліка Рудницька, Інна Білоконь, Сергій Калантай, Анастасія Сагайдачна та Катерина Тишкевич.
Українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Народилася в Києві 10 грудня 1948 року.
В 1972-му закінчила школу-студію ім. Немировича-Данченка при МХАТ. Згодом переїхала до Севастополя, де провела 24 роки на сцені місцевого театру.
Там вона зіграла ролі, "про які лише можна мріяти". У 1995-му акторка долучилася до театру імені Лесі Українки, де працювала до 2010-го.
В доробку акторки десятки телевізійних робіт. Серед останніх були серіали "Коли ми вдома", "Поки станиця спить", "Центральна лікарня", "Не жіноча робота".
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook Тетяни Шеліги, Ольги Сумської, коментарі під дописами.