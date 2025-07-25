"Ображаєте не тільки мене, а й Україну": Винник відповів на закиди про "втечу під ковдрою" (відео)

Співак Олег Винник, якого критикують через те, що він залишив Україну та мешкає за кордоном на тлі війни, вперше відповів на чутки про те, що його "вивозили під ковдрою". Артист заявив, що не ховався і все робив, з його слів, законно.

Як Винник виїхав з України

Як відомо, колишній продюсер співака, Олександр Горбенко, писав про його "втечу".

"Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60, 27 лютого 2024 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещею і дочкою, під синім пледиком лежало тремтяче тіло Олежки. Пледик потрібен був для маскування тіла", - йшлося в його коментарі на Facebook.

І нині Виник вирішив відповісти на слова колишнього колеги. За словами співака, це все неправда.

"Тут ви ображаєте не тільки мене, а й Україну. Якщо ви вірите, що з України можна втекти під ковдрою, то це не про мене. І, скоріш за все, це ваша уява про безпеку держави Україна", - заявив артист.

"Ми ж говоримо про державу Україну, а не про країну третього світу. В Україні є діючі закони, є Прикордонна державна служба, є документи, перевірки", - додав він.

Винник запевняє, що він їхав додому - до Німеччини. І тому його випустили.

"І якщо я міг в'їхати, виїхати, перетнути взагалі кордон України - значить, для цього я мав офіційні документи, які підтверджували моє постійне місце проживання у Німеччині. Так що нікуди я не тікав, я їхав до свого сина, в Німеччину, додому, через це мене і випустили", - сказав співак.

Окрім цього, Винник відповів на хейт про те, що він "заробляв" на українцях, коли сам жив у Німеччини, а сюди нібито приїжджав за грошима. Артист запевнив, що платив податки.

"Так, я приїжджав в Україну з концертами, як і в інші країни. Так, це була моя робота. Але кожну зароблену гривню я декларував і сплачував податки саме в Україні. Я працював, працюю і буду працювати чесно. Тож міф про те, що я "на вас заробляв" - абсурд", - написав співак.