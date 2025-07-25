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"Оскорбляете не только меня, но и Украину": Винник ответил на упреки о "побеге под одеялом" (видео)

Пятница 25 июля 2025 08:06
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"Оскорбляете не только меня, но и Украину": Винник ответил на упреки о "побеге под одеялом" (видео) Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Полина Иваненко

Певец Олег Винник, которого критикуют за то, что он покинул Украину и живет за границей на фоне войны, впервые ответил на слухи о том, что его "вывозили под одеялом". Артист заявил, что не прятался и все делал, по его словам, законно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Винник рассказал в своем Telegram-канале.

Как Винник выехал из Украины

Как известно, бывший продюсер певца, Александр Горбенко, писал о его "побеге".

"Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле марки Volvo XC60, 27 февраля 2024 года пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля между тещей и дочерью, под синим пледиком лежало дрожащее тело Олежки. Пледик нужен был для маскировки тела", - говорилось в его комментарии на Facebook.

И теперь Виник решил ответить на слова бывшего коллеги. По словам певца, это все неправда.

"Здесь вы оскорбляете не только меня, но и Украину. Если вы верите, что из Украины можно сбежать под одеялом, то это не про меня. И, скорее всего, это ваше представление о безопасности государства Украина", - заявил артист.

"Мы же говорим о государстве Украина, а не о стране третьего мира. В Украине есть действующие законы, есть Пограничная государственная служба, есть документы, проверки", - добавил он.

Винник уверяет, что он ехал домой - в Германию. И поэтому его выпустили.

"И если я мог въехать, выехать, пересечь вообще границу Украины - значит, для этого я имел официальные документы, которые подтверждали мое постоянное место жительства в Германии. Так что никуда я не убегал, я ехал к своему сыну, в Германию, домой, поэтому меня и выпустили", - сказал певец.

Кроме этого, Винник ответил на хейт о том, что он "зарабатывал" на украинцах, когда сам жил в Германии, а сюда якобы приезжал за деньгами. Артист заверил, что платил налоги.

"Да, я приезжал в Украину с концертами, как и в другие страны. Да, это была моя работа. Но каждую заработанную гривну я декларировал и платил налоги именно в Украине. Я работал, работаю и буду работать честно. Поэтому миф о том, что я "на вас зарабатывал" - абсурд", - написал певец.

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