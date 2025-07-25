"Ображаєте не тільки мене, а й Україну": Винник відповів на закиди про "втечу під ковдрою" (відео)

Як Винник виїхав з України

Як відомо, колишній продюсер співака, Олександр Горбенко, писав про його "втечу".

"Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60, 27 лютого 2024 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещею і дочкою, під синім пледиком лежало тремтяче тіло Олежки. Пледик потрібен був для маскування тіла", - йшлося в його коментарі на Facebook.

І нині Виник вирішив відповісти на слова колишнього колеги. За словами співака, це все неправда.

"Тут ви ображаєте не тільки мене, а й Україну. Якщо ви вірите, що з України можна втекти під ковдрою, то це не про мене. І, скоріш за все, це ваша уява про безпеку держави Україна", - заявив артист.

"Ми ж говоримо про державу Україну, а не про країну третього світу. В Україні є діючі закони, є Прикордонна державна служба, є документи, перевірки", - додав він.

Винник запевняє, що він їхав додому - до Німеччини. І тому його випустили.

"І якщо я міг в'їхати, виїхати, перетнути взагалі кордон України - значить, для цього я мав офіційні документи, які підтверджували моє постійне місце проживання у Німеччині. Так що нікуди я не тікав, я їхав до свого сина, в Німеччину, додому, через це мене і випустили", - сказав співак.

Окрім цього, Винник відповів на хейт про те, що він "заробляв" на українцях, коли сам жив у Німеччини, а сюди нібито приїжджав за грошима. Артист запевнив, що платив податки.

"Так, я приїжджав в Україну з концертами, як і в інші країни. Так, це була моя робота. Але кожну зароблену гривню я декларував і сплачував податки саме в Україні. Я працював, працюю і буду працювати чесно. Тож міф про те, що я "на вас заробляв" - абсурд", - написав співак.