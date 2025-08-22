Олег Винник показався в обіймах з дружиною: "Найчарівніша жінка на світі" (відео)

Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині, з'явився в обіймах з коханою та співачкою Таюне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok olegg.vynnyk.original.

Як Олег Винник показався в обіймах з Таюне

У соцмережі з'явилося відео, на якому артист позує в обіймах з дружиною та закликає слухати їхню нову пісню "Тихо над річкою".

Пара позувала посеред парку, тісно обіймаючись та надсилаючи повітряні поцілунки своїм фанам.

Обидва були вбрані у комфортні луки - футболка, сорочка та сонцезахисні окуляри.

#Таюне #songrelease #україна #тихонадрічкою Originalton - Olegg Vynnyk @olegg.vynnyk.original Нова пісня «Тихо над річкою» на всіх платформах! «Тихо над річкою» — ніжна пісня про очікування, кохання на відстані та глибокий біль розлуки. Ми присвячуємо її українським захисникам — тим, хто, як і їхні предки в 18–19 століттях, змушені роками бути далеко від дому. Тоді — у складі чужих армій, сьогодні — на захисті рідної землі. Тоді — вдалині від коханих, сьогодні — з поглядом у телефон у пошуках звістки. Тоді — під чужими прапорами, сьогодні — з синьо-жовтим у серці. Історія повторюється, але тепер ми боремось за своє. Ця пісня — як молитва для всіх, хто чекає. І для всіх, хто повертається. Слухайте «Тихо над річкою» на всіх цифрових платформах з 22 серпня! Текст: Спиридон Черкасенко Композитор: Порфирій Батюк Аранжування: Олег Винник Виконавці: Олег Винник & Таюне #ОлегВинник

Як відреагували в мережі

Не всі користувачі одразу впізнали у жінці Таюне, адже за роки вона дуже змінилася. Проте в коментарях шанувальники підтвердили, що це саме вона.

Інші юзери вкотре нагадали артистові, що як раніше вже не буде, адже він поїхав з України та ще й наголошував, що завжди жив за кордоном і немає українського паспорта.

"Поряд з ним найчарівніша жінка на світі".

"Нічого вже не буде як раніше, ніхто уже не буде як раніше. Ви, шановний пане, свій вибір зробили. Назад дороги вже нема".

"У нас стільки уже талановитих співаків, розкрилися наші хлопці та дівчата!"

"Це його дружина Таюне".

"Любі на позиціях стоять".

"Винник - це минуле, воно ж казало, що немає паспорта громадянина України".

"Ця дівчинка на Таєчку не похожа, це друга дівчинка".

Що відомо про стосунки Винника та Таюне

Нагадаємо, багато років артист приховував кохання з бек-вокалісткою. Як з'ясувалося, вони одружені та виховують сина. Разом працюють та живуть у Німеччині.

Нещодавно Винник відверто розповів, чому приховував дружину. Таким чином він хотів розвіяти чутки, що підтримує образ холостяка. Він просто оберігав її від "заздрості" та "злості".

"Я любив і буду її любити, і буду дякувати Богу саме за таку", - сказав він.

Також Олег офіційно заявив, що у стосунках він справжній підкаблучник і пишається цим статусем.

"Якщо ви вважаєте, що підкаблучник - це той, хто обожнює свою жінку, хоче бачити її щасливою, який кайфує від неї, дякує Богу саме за таку жінку, яка є моєю музою, яка щосекунди й серцем, і справою зі мною, яка мені дає от той чудотворний пендель, тоді так - це я, Олег Винник, підкаблучник", - поділився він.

Варто зазначити, що артист став частіше виходити до своїх прихильників з подібними відвертостями саме під час повномасштабного вторгнення на тлі падіння його популярності.

Артист, який раніше дуже ретельно оберігав стосунки, раз за разом розкриває нові деталі особистого життя.