Олег Винник показался в объятиях с женой: "Самая очаровательная женщина на свете" (видео)

Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения находится в Германии, появился в объятиях с любимой и певицей Таюне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok olegg.vynnyk.original.

Как Олег Винник показался в объятиях с Таюне

В соцсети появилось видео, на котором артист позирует в объятиях с женой и призывает слушать их новую песню "Тихо над річкою".

Пара позировала посреди парка, тесно обнимаясь и посылая воздушные поцелуи своим фанам.

Оба были одеты в комфортные луки - футболка, рубашка и солнцезащитные очки.

Как отреагировали в сети

Не все пользователи сразу узнали в женщине Таюне, ведь за годы она очень изменилась. Однако в комментариях поклонники подтвердили, что это именно она.

Другие пользователи в очередной раз напомнили артисту, что как раньше уже не будет, ведь он уехал из Украины и еще и подчеркивал, что всегда жил за границей и не имеет украинского паспорта.

"Рядом с ним самая очаровательная женщина на свете".

"Ничего уже не будет как раньше, никто уже не будет как раньше. Вы, уважаемый господин, свой выбор сделали. Назад дороги уже нет".

"У нас столько уже талантливых певцов, раскрылись наши парни и девушки!"

"Это его жена Таюне".

"Дорогие на позициях стоят".

"Винник - это прошлое, оно же говорило, что нет паспорта гражданина Украины".

"Эта девочка на Таечку не похожа, это вторая девочка".

Что известно об отношениях Винника и Таюне

Напомним, много лет артист скрывал любовь с бэк-вокалисткой. Как выяснилось, они женаты и воспитывают сына. Вместе работают и живут в Германии.

Недавно Винник откровенно рассказал, почему скрывал жену. Таким образом он хотел развеять слухи, что поддерживает образ холостяка. Он просто оберегал ее от "зависти" и "злости".

"Я любил и буду ее любить, и буду благодарить Бога именно за такую", - сказал он.

Также Олег официально заявил, что в отношениях он настоящий подкаблучник и гордится этим статусом.

"Если вы считаете, что подкаблучник - это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да - это я, Олег Винник, подкаблучник", - поделился он.

Стоит отметить, что артист стал чаще выходить к своим поклонникам с подобными откровениями именно во время полномасштабного вторжения на фоне падения его популярности.

Артист, который ранее очень тщательно оберегал отношения, раз за разом раскрывает новые детали личной жизни.