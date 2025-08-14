ua en ru
Олена Шоптенко розставила крапки над "і" в конфлікті з Могилевською

Четвер 14 серпня 2025 18:20
Олена Шоптенко розставила крапки над "і" в конфлікті з Могилевською Шоптенко висловилася про Могилевську (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відома хореографиня Олена Шоптенко прокоментувала чутки щодо конфлікту з українською співачкою Наталією Могилевською та зізналася, що страждала на зіркову хворобу.

Як повідомляє РБК-Україна, про стосунки з народною артисткою вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Що сказала Шоптенко про конфлікт з Могилевською

Хореографиня здивовано відреагувала на нагадування про непорозуміння зі співачкою.

"Правда? Я не пам’ятаю", - сказала вона.

Дьомін згадав, що Могилевська у 2021 році відмовилася коментувати появу Шоптенко на одній із телепрограм.

"Позаочі це було. І вона тоді відмовилася про тебе взагалі щось говорити", - поділився він.

Олена Шоптенко розставила крапки над &quot;і&quot; в конфлікті з МогилевськоюОлена Шоптенко про Наталію Могилевську (скриншот)

Танцівниця дала зрозуміти, що забула за цю ситуацію. Вона пояснила, що конфлікт, ймовірно, стосувався не її особисто, а їхньої пари з Зеленським на "Танцях з зірками". А так між ними немає напруги.

"Я тоді це пов’язала з тією її поразкою, але жодним чином зі мною особисто, бо ми ще неодноразово спілкувалися після цього і все було в порядку", - пояснила вона.

Сама Могилевська колись теж зізнавалася, що немає проблем у стосунках з хореографинею. Був період, коли вони навіть дружили й відпочивали разом.

Олена Шоптенко розставила крапки над &quot;і&quot; в конфлікті з МогилевськоюНаталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шоптенко про зіркову хворобу

Хореографиня також відверто зізналася, що деякий час страждала на зіркову хворобу.

"Мені іноді буває соромно за свою поведінку під час моєї зіркової хвороби", - розповіла вона.

Проявлялася вона у ставленні до людей. Олена могла дозволити собі пихатість та зверхність, але тепер шкодує про це.

"Могла бути якась пихатість, зверхнє ставлення. Це не прикольно", - зазначила вона.

