Елена Шоптенко расставила точки над "і" в конфликте с Могилевской

Известный хореограф Елена Шоптенко прокомментировала слухи о конфликте с украинской певицей Натальей Могилевской и призналась, что страдала звездной болезнью.

Как сообщает РБК-Украина , об отношениях с народной артисткой она рассказала в интервью Славе Демину.

Что сказала Шоптенко о конфликте с Могилевской

Хореограф удивленно отреагировала на напоминание о недоразумении с певицей.

"Правда? Я не помню", - сказала она.

Демин вспомнил, что Могилевская в 2021 году отказалась комментировать появление Шоптенко на одной из телепрограмм.

"За глаза это было. И она тогда отказалась о тебе вообще что-то говорить", - поделился он.

Елена Шоптенко о Наталье Могилевской (скриншот)

Танцовщица дала понять, что забыла об этой ситуации. Она объяснила, что конфликт, вероятно, касался не ее лично, а их пары с Зеленским на "Танцях з зірками". А так между ними нет напряжения.

"Я тогда это связала с тем ее поражением, но никоим образом со мной лично, потому что мы еще неоднократно общались после этого и все было в порядке", - пояснила она.

Сама Могилевская когда-то тоже признавалась, что нет проблем в отношениях с хореографом. Был период, когда они даже дружили и отдыхали вместе.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шоптенко о звездной болезни

Хореограф также откровенно призналась, что некоторое время страдала звездной болезнью.

"Мне иногда бывает стыдно за свое поведение во время моей звездной болезни", - рассказала она.

Проявлялась она в отношении к людям. Елена могла позволить себе напыщенность и высокомерие, но теперь жалеет об этом.

"Могла быть какая-то напыщенность, высокомерное отношение. Это не прикольно", - отметила она.